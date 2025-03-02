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陳傑憲受訪提中華隊字幕卻打「台灣隊」被罵翻！　華視發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

日本職棒火腿隊近來來台進行交流賽，「台灣隊長」陳傑憲因傷休戰，未能參與比賽，僅短暫上場代跑，後續受訪時給予學弟們極高評價。然而，在訪談中，當陳傑憲提到「中華隊」時，華視所播放的字幕卻將「中華隊」標註為「台灣隊」，這一錯誤引發了網友的不滿，在社群上掀起了激烈的討論，對此，華視也緊急做出了回應。

▲陳傑憲說詞與華視上的字幕不符，引發網友論戰。（圖／翻攝自華視YouTube）

▲陳傑憲說詞與華視上的字幕不符，引發網友論戰。（圖／翻攝自華視YouTube）

不少網友在華視的YT留言中質疑，電視台擅自更動陳傑憲發言，非常不尊重，更有人質疑華視的專業性和媒體的立場。對此，華視迅速作出回應，發表聲明，其中給出字幕錯植的解釋：「本台於此次報導時，尊重社會大眾使用習慣，於文字呈現上採用了社會及球迷慣用詞彙。」面對外界批評，聲明中也表示「本台虛心接受各界指教」，最後承諾未來會最大程度還原受訪者原始表達。

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該段影片在引起爭議後一度下架，目前已經重新上傳更正版本。

以下為華視聲明全文

針對3／1本台有關我國職棒與日本職棒球隊交流賽報導之口白字幕用詞爭議，特此聲明：
本台於此次報導時，尊重社會大眾使用習慣，於文字呈現上採用了社會及球迷慣用詞彙。
對於本次事件引發之討論，本台虛心接受各界指教。未來華視新聞在製作報導字幕時，將力求最大程度呈現受訪者之原始表達為原則，以期完整傳達當事人之表述意涵。

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