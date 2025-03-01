好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，抗病五年，已在上月21日因病辭世，享年41歲，但並沒有說明他是何種疾病離開，更傳出他今已經下葬。而他的好友鄧紫棋今晚在新加坡國家體育場開唱，更忍不住落淚。

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▲鄧紫棋在新加坡演唱會上落淚。（圖／翻攝小紅書／森森裝修中|月子中）

鄧紫棋感性說：「無論世界各地新聞，還是發生在我們周圍，有很多很多的事情正在發生，所以我更加更加地想要珍惜有的時間，把我心中的愛帶給你們。」更不時哽咽落淚，「雖然我們身在亂世，但我們可以在亂世裡相愛，送給你們。」緊接著獻唱〈光年之外〉，雖未指名道姓，但現場觀眾紛紛解讀是在向好友致意，忍不住鼻酸落淚。

而她在演唱會中間橋段又二度落淚，「活到33歲，我真的覺得最重要就是感恩我們還活著，我們還有機會。」感性說：「我真的覺得活著值得感恩，好好活著，就好了。」

▲鄧紫棋曾邀請方大同助陣《我是歌手2》總決賽，更因此奪下亞軍。（圖／金牌大風提供）

方大同過去曾現身節目《我是歌手2》總決賽的舞臺，助陣好友鄧紫棋，合作演唱搖滾歌手汪峰的名曲《春天里》，最終幫助鄧紫棋奪得亞軍。今天方大同死訊傳出後，鄧紫棋更震驚不已，發文表示：「難以置信，還沒完全反應過來，好多往事浮現眼前，感覺很失真。」更附上心碎符號。