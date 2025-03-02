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「金馬影帝」李康生突現身西門熱舞！　昔斜頸症復發身體狀況曝光

記者孟育民／台北報導

三立都會台街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今（2日）於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，特別邀請節目評審金陽、NIKE、田一德等人出席，與現場民眾一起體驗街舞的魅力，大挑節目自創的「巔峰32步」，不只製作人張瑞哲帶著老婆黃美珍一起參與，連「金馬影帝」李康生都突現身跟著音樂跳舞，吸引不少民眾圍觀。

▲▼金陽、NIKE、田一德、徐百川、張瑞哲、黃美珍／三立《S+PLUS巔峰舞者》街舞快閃活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼金陽、NIKE、田一德、徐百川、張瑞哲、黃美珍現身《S+PLUS巔峰舞者》街舞快閃活動，「金馬影帝」李康生也來了。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼金陽、NIKE、田一德、徐百川、張瑞哲、黃美珍／三立《S+PLUS巔峰舞者》街舞快閃活動。（圖／記者周宸亘攝）

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李康生多年來都有斜頸症的狀況，5年前因中風導致舊疾復發，嚴重時脖子會歪到90度，時常感到疼痛，被宣判終身殘疾，曾坦言一度憂鬱陷低潮。不過今現身還能跳舞，看似恢復不不少，談及身體狀況，他說：「護頸圈戴了10個月左右，自己每天在家簡單復健，熱敷、伸展等，跳舞時也能感到放鬆，天氣變化大時偶爾會不舒服。」被問到現在是否還能拍戲，他表示不能拍他的肩膀，因為自己無法正常轉頭，但今天跟著大家一起在戶外跳舞覺得流汗很好，難得見到他活潑的一面。

▲▼金陽、NIKE、田一德、徐百川、張瑞哲、黃美珍／三立《S+PLUS巔峰舞者》街舞快閃活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲李康生談身體狀況。（圖／記者周宸亘攝）

另外，今天現場吸引許多人朝聖，製作人張瑞哲表示感動，透露節目已經在籌備第二季，不怕資金不夠，笑說「李康生會借我錢」。太太黃美珍也帶著喜愛跳舞的女兒來到現場，更分享認識老公時就知道他很會跳舞，但自己不太會跳，笑說「我雖然是原住民，但距離上次跳舞已經是很久以前的事了，認識老公時就知道他很會跳舞，因為《巔峰舞者》我才重新認識街舞，也才知道過程真的很辛苦。」

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S+PLUS巔峰舞者, 李康生, 金馬影帝, 金陽, NIKE, 田一德, 張瑞哲, 黃美珍

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