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方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

記者陳芊秀／綜合報導

歌手方大同2月21日病逝，外傳昨日（1）已經舉行告別式。而有陸媒透露，遺體在悼念儀式後已經進行火化，他微博IP位置顯示在雲南，陸網推測他離世前遷居當地療養。

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▲▼殯儀館人員向陸媒透露，方大同在雲南大理火化。（圖／翻攝自臉書）

▲殯儀館人員向陸媒透露，方大同在雲南大理火化。（圖／翻攝自臉書）

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據陸媒《封面新聞》報導，記者從大理市殯儀館得知，方大同已經在館內舉行悼念儀式，隨後進行火化，未來骨灰是否安葬在大理，殯儀館方面表示，具體情況要詢問家屬。

方大同對於罹病一事相當低調，公司昨日發表聲明時，僅提及「對抗頑疾5年」。外界謠傳甚多，一度傳出病逝美國，陸媒則從雲南大理殯儀館得知在當地舉行葬禮。

▲▼方大同微博IP位置顯示在雲南。（圖／翻攝自微博）

▲方大同微博IP位置顯示在雲南，陸網推測他在當地療養。（圖／翻攝自微博）

陸網昨日傳出一張方大同悼念儀式的卡片，以及告別式上戴著的哀悼手環，悼念卡片有他的一段長文：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」接著寫下：「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」外界解讀這是本人的遺言。
 

另一個陸媒《錢江晚報》的報導指出，方大同在生命最後的時光，依然保持對藝術的熱愛與執著，在化療期間仍堅持繪製專輯的分鏡圖，連錄音都在病房完成，展現出對創作的無限熱情，甚至將止痛藥的說明書摺成千紙鶴，象徵面對生死時，他對生命脆弱的深思及對生活的希望，而方大同在臨終前摺疊的千紙鶴，與他2012年創作的歌曲〈千紙鶴〉形成巧合。

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