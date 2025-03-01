方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，抗病五年，已在上月21日因病辭世，享年41歲，他生前和許多大牌歌手都有合作，音樂才華備受眾多年輕音樂人景仰，突如其來的死訊震驚音樂圈。據陸媒報導，方大同的告別式已在今（1日）圓滿結束，更公布他悼念卡片上的遺言。

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▲方大同驟逝震驚許多人。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

方大同在悼念儀式卡片上寫：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

他又寫：「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

▲▼ 方大同葬禮今天舉行 。（圖／翻攝微博／荔枝新聞）

也有網友分享告別式上戴著的哀悼手環，是由白色和橘色的花朵交織，網友更表示，方大同媽媽不讓大家把方大同過世的消息說出去，直到下午才由唱片公司統一發布。