ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，抗病五年，已在上月21日因病辭世，享年41歲，他生前和許多大牌歌手都有合作，音樂才華備受眾多年輕音樂人景仰，突如其來的死訊震驚音樂圈。據陸媒報導，方大同的告別式已在今（1日）圓滿結束，更公布他悼念卡片上的遺言。

更多【方大同逝世】相關新聞

▲▼方大同專訪。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方大同驟逝震驚許多人。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

方大同在悼念儀式卡片上寫：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

他又寫：「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

▲▼ 方大同葬禮今天舉行 。（圖／翻攝微博／荔枝新聞

▲▼ 方大同葬禮今天舉行 。（圖／翻攝微博／荔枝新聞）

▲▼ 方大同葬禮今天舉行 。（圖／翻攝微博／荔枝新聞

也有網友分享告別式上戴著的哀悼手環，是由白色和橘色的花朵交織，網友更表示，方大同媽媽不讓大家把方大同過世的消息說出去，直到下午才由唱片公司統一發布。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【貓貓自律的一天】熟練打開跑步機開始鍛鍊旁人驚見：牠怎麼會按？

推薦閱讀

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」！祝粉絲身體健康…7天後離世

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」！祝粉絲身體健康…7天後離世

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

昔因氣胸住院...方大同41歲病逝　去年才發片「病到只能手持錄音」

昔因氣胸住院...方大同41歲病逝　去年才發片「病到只能手持錄音」

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

方大同病逝前「最後筆跡曝光」　親寫婚禮祝福送鐵粉...歌迷心碎

方大同病逝前「最後筆跡曝光」　親寫婚禮祝福送鐵粉...歌迷心碎

方大同過世隔天…薛凱琪「數度哭到唱不下去」：永遠有人在愛我們

方大同過世隔天…薛凱琪「數度哭到唱不下去」：永遠有人在愛我們

方大同遭傳病逝美國　經紀人正面回應了

方大同遭傳病逝美國　經紀人正面回應了

幾個月前才傳訊息！「方大同最後6字回覆太揪心」 陶晶瑩全家都哭了

幾個月前才傳訊息！「方大同最後6字回覆太揪心」 陶晶瑩全家都哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」！祝粉絲身體健康…7天後離世

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

昔因氣胸住院...方大同41歲病逝　去年才發片「病到只能手持錄音」

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」！問過來人：愛情有消失嗎

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

《律師禹英禑》53歲法官姜明珠癌逝！　女兒哀痛證實：媽媽離開了

方大同病逝前「最後筆跡曝光」　親寫婚禮祝福送鐵粉...歌迷心碎

方大同過世隔天…薛凱琪「數度哭到唱不下去」：永遠有人在愛我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／歐漢聲熱愛重機投資近2千萬　任賢齊找他玩新計畫嚇到屁滾尿流
  2. 中島美嘉林口催淚開唱！　曾失聰絕望〈我也曾想一了百了〉當場唱到哭了
  3. 方大同猝逝...死因遭瘋傳罹癌「爆肺部嚴重纖維化」　經紀人回應了！
  4. 演唱會唱逾200場...張學友竟驚爆欠錢！　親自發聲回應
  5. 林俊傑心痛悼念方大同：無法接受！　曝他生前「有新工作計畫」
  6. 方大同猝逝「唯一緋聞女友」薛凱琪神隱　「悄做1舉動」網全哭了
  7. 眾星追悼方大同！A-LIN沉重「很難過」　小宇悲喊：實在太遺憾
  8. 獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚
  9. 方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光
  10. 「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366