朴寶劍拍戲7項舉動太暖！主動合照往前站　工作人員：此生見過最善良

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴寶劍性格善良、真誠，演藝圈不時會傳來他的美談，近日再度有工作人員出面認證他的親切，現身於他的訪談節目下方留言，例舉7大圈粉舉止，讓該位工作人員盛讚：「我此生見過最善良的人，相信他今後也會如此善良。」留言引起熱議，大批粉絲朝聖。

▲朴寶劍美談再度加一。（圖／翻攝自朴寶劍IG）



朴寶劍近日為宣傳戲劇登上劉在錫主持的節目，訪談內容掀起熱烈迴響，但留言區也出現了一則引起關注的回饋。一名曾與他工作過的《青春紀錄》劇組人員，現身讚嘆他的美談，「休假日獨自搭公車來到現場還買著披薩過來的寶劍，幫忙盛披薩給我們，還聊了3個小時天的寶劍，只要本人出現的場景就會花好幾個小時並努力學習的寶劍，還有拿著筆記本幫忙記咖啡點餐而奔波的寶劍，以及每次要回家時主動說『來合照』並接過手機往前站一步的寶劍。」

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該位工作人員細數朴寶劍親切地舉止，「如果寄給他影片，就算郵件裡只有影片，但回覆都會寫得很長並表示謝謝的寶劍，還有直到要入伍的3天前仍到片場問候的寶劍」，工作人員給予滿分好評表示：「是我此生見過最善良的人，相信他今後也會如此善良。」

▲《青春紀錄》劇組人員稱讚朴寶劍，是她此生見過最善良的人。（圖／翻攝自YouTube）



恰好朴寶劍、IU新戲即將播出，該名工作人員也表示：「希望他以後會發展得更更更好，想要一直看到他（演的戲），真心為他應援。」一共7項暖舉，令人看得嘆為觀止，留言引起迴響，大批網友讚嘆「根本是天使下凡」、「太暖了」，在韓網瘋傳中。