搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平

記者林奕如／台北報導

劉以豪與陳庭妮在歐銻銻《種菜女神》中好不容易在一起，但甜蜜馬上轉虐，李千那的關係讓兩人感情受到考驗，相隔兩地彼此思念。最後兩人重逢擁吻，導演還安排劉子千在一旁當電燈泡，他忍不住抱怨導演：「為什麼不給我感情戲，我也可以演個暖男啊！」

▲陳庭妮劉以豪重逢擁吻，劉子千成大電燈泡。（圖／歐銻銻娛樂提供）

一場村民們在食堂吃晚餐，劉子千突然彈起烏克麗麗，大唱劉以豪劇中創作《田邊小情歌》，眾人嬉鬧聲中，陳庭妮必須要思念掉淚，劉子千稱讚：「她真的很專業，前一秒還在跟大家一起大笑，一上戲又立刻掉淚，不受旁人影響，是我要學習的榜樣。」他劇中角色米康唱歌五音不全，反倒難倒歌手出道的他，劉子千說：「其實我本身是學音樂的，所以都會很自然的想唱準，所以事前還練習了一下。」

▲劉子千烏克麗麗唱歌，陳庭妮落淚。（圖／歐銻銻娛樂提供）



劉子千劇中母胎單身，暗戀女神陳庭妮，但最後女神被劉以豪追走，他好不容易在靠近劇的尾聲交了女友，但卻是只有一張照片跟電話現聲，他抱怨：「好不容易有女朋友，結果沒想到那個女生根本沒出現，導演這樣太不公平了啦！」他殺青後正在休息，開始運動健身，準備迎接下一個角色，也說歡迎導演找他演感情戲。