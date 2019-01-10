《大時代》煥然貼心剝蝦追王瞳　正牌男友艾成吃醋了！

記者林奕如／台北報導

王瞳愛心做公益，特別跟民視八點檔《大時代》告假，男友艾成驚喜現身，接她收工下班，接受訪問時，老夫老妻旁若無人開始鬥嘴，讓眾人爆笑。近期她在劇中和「煥然」馬俊麟感情升溫，尤其男方霸氣攻勢，正牌男友艾成看到女友跟別人談戀愛，他坦言會吃醋啦！

▲王瞳捐10套娘家年菜做公益。（圖／民視提供）

王瞳說每一次演戲都會跟艾成討論角色，艾成表示，知道女友很認真投入角色，才能呈現出戀愛的酸甜苦辣，一開始會吃醋，後來看到戲劇的成果也就不會想太多了。他很少陪女友王瞳拍戲，覺得CP值很低，因為時間耗在哪裡，很不OK，反而兩人各自做自己的事情，還蠻好的。

▲艾成驚喜現身，等王瞳收工下班。（圖／民視提供）

王瞳和艾成戀情長跑7年，相處宛如老夫老妻，王瞳還小抱怨，最近腳扭傷，錄製過年節目散場時，男友竟然不來扶他，艾成忙解釋：「被趕說要還衣服，所以大家衝去休息室。」王瞳也說，之前他的戀愛字典很薄，很多事情要教，但肯定艾成願意學，把自己的字典增厚，「但現在皮在癢了。」

▲王瞳響應育成基金會所發起的愛心募集年菜行動。（圖／民視提供）

熱賣10年的娘家年菜，今年再度與鮮食家合作，響應育成基金會所發起的愛心募集年菜行動，邀請大眾除了與家人朋友圍爐過年，還可以送愛給憨兒寶貝們，只要捐助一份年菜金或直接捐贈一套娘家年菜 (娘家紅麴豬腳、陳年老菜脯燉雞湯、煙燻松阪豬共三道菜)，就能讓弱勢憨兒品嘗到有年節味的美味菜色，溫馨過好年。