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女神出關「101喝下午茶」！　0偽裝被拍…網巧遇驚呆：本人超美

記者潘慧中／綜合報導

《金家好媳婦》去年底殺青後，女主角韓瑜開啟休假模式，偶爾上社群網站報平安，「放心，我還活著，目前很滿意這種廢物生活。」直到10日，她開心和《金家》好友一起喝下午茶：「今天出關了，終於願意出去走走了說！」

▲▼韓瑜（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han、何蓓蓓）

▲▼韓瑜宣布出關喝下午茶。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲▼韓瑜（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han、何蓓蓓）

照片中，可以看到韓瑜頂著及胸長髮入鏡，似乎是在台北101取景，零偽裝站在店門前，態度相當大方，身穿的黑上衣肩膀處藏有小巧思，挖洞設計透出雪白肌膚，胸前微開V剪裁帶點小性感，鏡頭拉遠一看，下半身搭配牛仔褲和球鞋，造型甜美又帥氣，有網友在底下留言稱當天在微風南山巧遇她：「本人真的超美！」女神魅力再度圈粉無數。

▲▼韓瑜（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han、何蓓蓓）

▲韓瑜邀何蓓蓓等友人逛101。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

仔細看才發現，其中當天和韓瑜一起喝下午茶的女孩，正是《金家好媳婦》飾演「金欣茹」的何蓓蓓，她在臉書謝謝對方帶自己去喝下午茶、逛街買糖果，「我們好幸福喔！」可見即使戲已殺青一段時間，兩人仍保有不錯的交情。

▲▼韓瑜（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han、何蓓蓓）

▲▼韓瑜完全沒有偽裝，態度超大方。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲▼韓瑜（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han、何蓓蓓）

韓瑜臉書全文：

兇巴巴之黑色下午茶
何蓓蓓 #韓瑜
謝謝妳們陪我吃吃喝喝逛逛聊聊

何蓓蓓臉書全文：

昨天小瑜姐帶我們出去喝下午茶 逛街買糖果 我們好幸福喔！
你們可以 #羨慕嫉妒 但是必須要有 #愛 #love #謝謝姐姐分享愛給我們 #開心

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韓瑜, 何蓓蓓, 金家好媳婦

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