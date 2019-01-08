《猛毒》續集真的在準備中！　但他可能不會回歸

▲《猛毒》。（圖／《猛毒》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《猛毒》續集真的在準備中！索尼確定繼續和編劇Kelly Marcel合作，反而是導演魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）因為檔期關係，有可能不會回歸。

本片在全球橫掃8.55億美元票房，雖然索尼並未證實一定會拍續集，但現在《綜藝報》（Variety）報導此事為真，Kelly Marcel在首集後期加入製作和劇本重寫，續集將是主要負責的編劇，並擔任執行製片人。她的作品包括《格雷的五十道陰影》系列、《大夢想家》，現在也負責貓王傳記電影以及迪士尼動畫改編真人版電影《庫伊拉》。

▲湯姆哈迪主演《猛毒》。（圖／《猛毒》劇照）



至於導演魯賓弗來舍先前雖然透露期待續集的到來，但接下來將忙碌於《屍樂園》（Zombieland）續集，有可能無法回歸。

不過，男主角湯姆哈迪（Tom Hardy）、蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）回歸並沒有問題。

先前索尼公開電影上映時間計畫時，雖然沒有公開是哪部片，但外界推測傑瑞德雷托（Jared Leto）主演的《莫比亞斯》（Morbius）會在2020年7月10日上映，《猛毒》續集則落在2020年10月2日，但對此官方皆尚未證實。