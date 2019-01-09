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雷／朴寶劍、宋慧喬飯店陽台OO了　交換OO：我會守護妳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她在古巴遇見真愛金振赫（朴寶劍飾演），但兩人礙於職場關係，不斷遭受非議。兩人一度分開，最後再相遇的古巴復合，甜蜜的一起回到韓國。

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》朴寶劍和宋慧喬一起回韓國。（圖／翻攝自tvN）

車秀賢在上集中，追到古巴找到去旅行的金振赫，並向他收回要分手的話，兩人又恢復熱戀。他們在古巴艷陽下玩耍，晚上在飯店的陽台甜蜜擁吻，畫面非常唯美。車秀賢和金振赫正式復合，搭著肩一起回到了韓國。

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》朴寶劍和宋慧喬飯店陽台擁吻。（圖／翻攝自tvN）

不過兩人還是無法光明正大的見面，只能偷偷在飯店的角落相見，卻還是相當的甜蜜。不過這樣的關係下，其實車秀賢心中還是藏有不安。一次他們到路邊小吃攤約會，車秀賢喝醉酒後，終於含著眼淚說出自己的心聲。

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》宋慧喬醉酒向朴寶劍說出心中不安。（圖／翻攝自tvN）

金振赫一路照顧喝醉的車秀賢回家，在床邊看著她睡著才離開。車秀賢起床後，腦海裡卻浮出前一晚自己發酒瘋的失態模樣，戰戰兢兢地打電話給金振赫。金振赫卻說道：「我不知道妳醉了，不知道妳有失誤。我也不知道⋯妳有不安。」接著他用歌聲溫柔的安慰車秀賢，深情模樣觀眾都融化。

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》朴寶劍照顧醉酒的宋慧喬。（圖／翻攝自tvN）

兩人也迎來第一個交往的紀念日，金振赫在唯美的樹林中對車秀賢許下承諾：「我的全心全意都是車秀賢，在你放開我之前，我會在一邊守護你，所有的一切我都會為你去做。」他們也交換了情侶戒指，不過與此同時，童話酒店卻陷入了併購陰謀和政治風暴當中⋯

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》朴寶劍唱歌安慰宋慧喬。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》朴寶劍和宋慧喬交換戒指，兩人許下承諾。（圖／翻攝自tvN）

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