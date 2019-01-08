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子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

記者田暐瑋／綜合報導

子瑜回台灣了！子瑜日前忙完一連串的南韓跨年節目行程後，總算得空放假，提前回台灣準備過農曆年，她8日現身高雄小港機場，有韓媒在仁川機場就捕捉到她的倩影，而到了小港機場仍有零星粉絲在旁拿手機側拍。

子瑜8日現身小港機場，穿著合身牛仔褲和黑色上衣，展現苗條身材曲線，猜測應是提前回台過年，但是否能長時間待到農曆年還是未知數，而現身仁川機場準備回台灣的她一路上露出甜笑，看似心情極好。

▲子瑜（圖／翻攝自微博／buling-mua）

▲子瑜回台（圖／翻攝自微博／buling-mua）

子瑜日前在社群網站祝福粉絲新年快樂，紮起長髮露出巴掌臉，身穿的黑上衣藏有小心機，胸前透膚點點布料，若隱若現出白皙肌膚和極品鎖骨，搭配米白迷你裙和及膝馬靴，辣露絕對領域直逼腿根，舉手投足散發女人味。

▲子瑜（圖／翻攝自微博／buling-mua）

▲子瑜露出修長美腿（圖／翻攝自微博／xinyutian）

子瑜在貼文中透露，幸運的掌鏡人是化妝師，「暫時變成了攝影師幫我拍美照，感謝你。」對方專業的攝影技巧，讓不少網友嘖嘖稱奇，此外，她不忘一路以來始終支持自己的粉絲，「2019新的一年～祝大家新年快樂！」許多網友也熱情回應她會繼續支持TWICE。

▲▼顏值舞台登場！子瑜、Joy迷濛眼狂放電　火辣露深V事業線（圖／翻攝自Youtube）

▲子瑜（圖／翻攝自Youtube）

事實上，子瑜美貌屢獲國際肯定，最近奪下美國電影網站「TC Candler」全球最美臉孔的第二名，自2015年首度入圍全球百大美女榜，當時列第13名，隨後逐年爬升，名次從第8再上升到第3，去年則是再度刷新最高名次。

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