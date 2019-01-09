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《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

▲范筱梵。（圖／鏡週刊提供）

▲范筱梵老公。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

去年10月16日，淡出螢光幕多年、長期定居泰國的女星范筱梵再度登上媒體版面，報導內容是她老公王柏森風流成性，甚至還有一段與2名女子全裸共浴的3p影片流出。

當時，范筱梵在臉書PO文：「要求女人在婚姻中守婦道，那請問你們男人在外面做了什麼？你就是詐騙集團裡的渣男，所有爛事都在你身上發生。」到底是什麼影片讓范筱梵大怒？

▲▼因電視校園劇《麻辣鮮師》竄紅的女星范筱梵（左）與老公王柏森（右）定居泰國，王遭合作夥伴爆料曾是人蛇集團首腦。（翻攝范筱梵臉書）。（圖／鏡週刊提供）

▲范筱梵。（圖／鏡週刊提供）

本刊取得這段1分11秒的影片，影片一開始，王柏森獨自一人泡在一個超大型的按摩浴池，不久，1名身材姣好的全裸女子出現在畫面右方，她測了一下水溫後，進入池中，接著另1名裸女也跟著入池，2女一左一右貼著王，3人不時看著鏡頭。

接著2名裸女把沐浴乳擠在手上，然後在王柏森的胸口劃圈、按摩，還對著鏡頭微笑，而左擁右抱的王更是笑得合不攏嘴。

▲范筱梵。（圖／鏡週刊提供）

▲范筱梵老公。（圖／鏡週刊提供）

拍攝影片的王柏森老友江智詮說，影片拍攝地點是高檔的泰國浴場，而王泡的是VIP浴池，十分奢華、隱密。除了沐浴之外，陪浴女子還會用胸部、下體替男客按摩，還可直接在現場上演活春宮。

靠電視劇《麻辣鮮師》竄紅的女星范筱梵，7年多前嫁給泰國台商王柏森，之後淡出螢光幕，定居泰國。不料，去年10月，媒體爆出王到處拈花惹草，甚至有3p影片外流，導致2人婚姻生變。

當時，范筱梵在臉書PO文：「要求女人在婚姻中守婦道，那請問你們男人在外面做了什麼？你就是詐騙集團裡的渣男，所有爛事都在你身上發生。」

本刊調查，拍攝王柏森3p影片的是他的老友江智詮，江強調絕非偷拍，王都知情，而且他只將影片傳給范筱梵，目的是提醒她管好老公，並未寄給媒體。

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