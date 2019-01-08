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《金家》唐永權婚禮影片曝光！　穿白西裝帥炸「撩頭紗深吻愛妻」根本偶像劇

記者田暐瑋／綜合報導

藝人李睿紳在《金家好媳婦》中扮演集團總裁「唐永權」，戲裡與何蓓蓓扮演的「金欣茹」組成螢幕CP，深獲觀眾喜愛。2018年12月1日他和圈外女友Rachel舉辦婚宴，近日婚禮影片曝光，兩人甜蜜說著心裡話，他輕揭妻子頭紗，最後印上一吻，整支影片美如偶像劇一般，閃瞎粉絲雙眼。

李睿紳晉升人夫，透露和美女老婆Rachel是一見鍾情，且一開始就是以結婚為前提交往，日前婚禮影片曝光，影片中他略帶害羞地說：「很開心，我做到了這一點，讓你認同，讓你家人也放心地把你交給我，很謝謝妳包容我，也很謝謝你相信我，把未來交給我。」露出了平常看不到的深情一面。

▲李睿紳結婚影片。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

▲李睿紳結婚影片。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

影片中李睿紳穿著筆挺西裝，一舉一動都相當帥氣，婚禮上更換上了白色西裝，整個人帥度爆表，宛如童話故事中的白馬王子，而嬌妻Rachel笑容甜美美得像公主一般，臉上漾滿幸福，在影片最後，兩人深情接吻，讓周圍充滿粉紅泡泡，感染到他們的幸福氣息。

婚事曝光後，湧入大量祝福及關注，李睿紳低調向《ETtoday》表示，未婚妻是朋友介紹認識，「其實是一見鐘情，我們互相都有好感，就自然而然地在一起。」

▲李睿紳結婚影片。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

▲李睿紳結婚影片。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

在交往前，李睿紳就跟女方說明，他是以結婚為前提在交往，對這份感情很認真看待。也因此，兩人對結婚都有共識，沒有求婚的橋段，直接討論結婚，李睿紳也說：「希望大家把焦點放在我的工作事業上面，個人部分想多保留隱私。」

▲李睿紳結婚影片。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

▲李睿紳老婆。（圖／YES先生專業錄影團隊授權）

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金家好媳婦, 唐永權, 李睿紳

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