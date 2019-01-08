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2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

記者田暐瑋／綜合報導

2019年剛開始，每個人都對自己有新的期許，希望可以在事業財運上有不錯的進展，星座專家安格斯針對每個星座的工作運勢，給了「翻轉運勢的一字訣」，除了要看太陽星座外，也要連上升星座一起參考，今年運勢最好的分別是雙魚座和巨蟹座，最詭異的則是魔羯座被給了一個「幹」字，天蠍座則是被給了一個「屎」字。

安格斯補充，占星學在2018年末開啟了一個新的流年，意即12星座在2018至2026年這8年會有健康亮紅燈的狀況，主要出在心理疾病、精神疾病、慢性疾病，每個星座影響程度有重有輕，最嚴重的3大星座則是金牛、雙子、巨蟹，他舉例金牛座的藍潔瑛、雙子座的嚴凱泰、巨蟹座的袁惟仁，安格斯也提醒這些都可以預防，12星座必須多加注意身體健康。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【工作運最強】

雙魚座：諂

雙魚座2019年的註解是「左右逢源、貴人帶刀」，意思是雙魚今年會和過去跟自己有過衝突、競爭的人有合作關係，安格斯給的一字訣是「諂」，諂媚是種掩飾、是種偽裝，雖然對真性情的雙魚座很困難，但如果放下心中的疙瘩和矜持，和以前的敵人握手言和，並「適時諂媚」，特別是有權有錢有勢的人，他們可能就是開啟工作運的關鍵。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲雙魚座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

巨蟹座：低

巨蟹座2019年的註解是「避免敷衍、練習誠懇」，巨蟹2018年踏上了兩種新工作的腳步，在轉換之間難免不夠專心，甚至有點敷衍，2019年要試著改變，專心投入在一樣工作上，且學著把身段放低，入境隨俗去改變自己。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲巨蟹座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【工作運瓶頸多】

處女座：跟

處女座2019年的註解是「人云亦云、牆頭壯草」，處女容易累積心事，卻又鮮少找出口釋放，所謂的人云亦云就是跟著別人的話去說，真正意思是「拿掉一點自己的主觀想法」，有時候旁人的意見會是救生圈，而牆頭壯草則是要懂得去觀察大勢，當一株拔不起來的壯草，誰也踩不死你，但他提醒風向要跟對。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲處女座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

摩羯座：幹

摩羯座2019年的註解是「敢嗆敢言、忍所當忍」，摩羯座很能吃苦，但要敢發出聲音，學著有一點不愉快就適度釋放，而忍所當忍則是「真的最重要的事情才需要忍」，平常小事就不需要忍耐。而安格斯給的一字訣是「幹」，他解釋：「在苦幹實幹的同時，心中有這個字就要勇敢喊出來！」

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲摩羯座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【適合換工作、做副業】

獅子座：花

獅子座2019年的註解是「分散心力、能各有獲」，今年獅子不能太專注在同一件事情上，每件事都放個6、7成心力，有些事雖然看起來苗頭不錯，但往往不是真的，所以同時間經營很多事是好的，小小的東西集合起來就會成為巨大收穫，也因此可能會很忙碌，要多注重身體健康。而「花」的意思就是在事業上花心一點，學會分散風險。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲獅子座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

水瓶座：婊

水瓶座2019年的註解是「厲以律己、嚴以待人」，水瓶容易對自己太過寬容，今年要學著嚴以律己，也要嚴格地對待周圍的人，才能讓一個完美的團隊成形。安格斯給的一字訣「婊」的意思是「聽進去別人婊你的話」，婊的10句話中一定有一句正中水瓶要害，之後如果在要求別人時，自己已經達到自我要求的高標，做到一個領導者的角色。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲水瓶座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【不適合換工作】

牡羊座：老

牡羊座2019年的註解是「經驗無敵、放下面子」，牡羊今年不適合轉換工作跑道，要霸住現有的位子，老成持重、倚老賣老才是必須遵循的兩大要領。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲牡羊座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

天蠍座：屎

天蠍座2019年的註解是「自信永生、剛柔並濟」，天蠍是表面上自信的星座，但在今年自信卻能讓天蠍得到永生，聽到的任何建議、任何話都不用太相信，一切聽聽就好，天蠍座在今年的主觀意識和第六感是對的，而一字訣「屎」的意思就是把別人的話都當屎，照著自己想做的去做就對了。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲天蠍座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

【財運旺】

金牛座：貌

金牛座2019年的註解是「強異性緣、轉桃為財」，金牛在2019上半年財運佳，但下半年就會差了一點，今年異性緣非常好，如果是有固定伴侶的金牛，則是可以利用桃花去賺取錢財，桃花除了是指異性緣，也可以指外貌，對別人有強烈審美觀之外，也要好好打扮自己，否則事業就會毀在第一印象，加上今年金牛感情運超強，好的外表也能帶來正確的愛情，「以貌取勝」才是關鍵。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲金牛座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

射手座：型

射手座2019年的註解是「保持距離、挪高姿態」，木星跑到了射手座的宮位，因此做任何事即使只做了5、60分，都會比別人好一大截，此外也必須重視形象，才能讓工作運越來越旺。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲射手座。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

天秤座

天秤座2019年的註解是「曖昧遊走、八面玲瓏」，今年工作容易遇到兩邊交戰的狀況，此時建議天秤從頭到尾都不要表態，如果非要表態，則要注意對事不對人，不要讓自己陷入派系鬥爭中，而如果有想轉職的想法，在今年也是很適合的。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲天秤座。（圖／翻攝自YouTube／Marie Claire Taiwan美麗佳人）

雙子座

雙子座2019年的註解是「兼顧平衡、同舟共濟」，雖然很多好運同時到來，但不代表就是好事，在安排先後順序上就要格外注意，先搞清楚心中最重要的事，把時間用在這件事上面。而今年雙子的每一個面向都能發展得很理想，但留給自己的時間不多，必須好好調整自己的心情、訓練EQ，今年雖是頗為勞累，但也是能兼顧各項、且都能及格的一年。

▲安格斯分析2019事業運勢。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲雙子座。（圖／翻攝自YouTube／Marie Claire Taiwan美麗佳人）

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星座運勢, 安格斯, 2019星座運勢

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