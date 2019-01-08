理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

記者田暐瑋／綜合報導

網路紅人「理科太太」（陳映彤）2018年在一片YouTuber中殺出重圍，除了實用的影片內容，她總是面無表情地說出充滿冷幽默的話，也是魅力之一。她自美國名校哥倫比亞大學畢業，智商170的她在矽谷曾因為創業差點破產，最後犧牲自己的臉蛋成功翻身，靠著5分鐘影片賺進上億營業額。

理科太太曾在《消失的國界》節目介紹自己位於矽谷的保養品實驗室，在女員工比例偏低的矽谷，坦言一開始對未來有些迷茫，因為發現市面上的保養品大部分都是在壓制皮膚好菌，導致免疫力降低、變得容易敏感，她想到自己熟悉如何做保養品，再加上最新的臉部細菌科學，決定結合兩者開發出新的東西。

▲理科太太親自下海當白老鼠（圖／翻攝自YouTube／NERD Skincare）



「如何用皮膚上的好菌治療青春痘」這是理科太太當時努力的目標，而她的提案也被大公司採用，面試時立刻獲得10萬美金（約300多萬台幣）的資金，沒想到雖然成品研究出來，但半年的營業額只有幾千美金，和當初設定的100萬美金目標差很大，讓她相當沮喪，一度想回台灣算了。

雖然試過很多行銷手法，但效果不彰，公司面臨倒閉危機，理科太太最後豁出去，親自下海犧牲自己的臉蛋當白老鼠，把僅剩的400多萬全投下去，拍了一支5分鐘的影片，把容易引起青春痘的高濃度痤瘡桿菌塗在臉上，先讓臉上長出痘痘，再用自己的保養品修復治好，9天內她都戴著安全帽攝影機記錄痘痘變化，果然這支影片一上線就引起極大迴響。

▲理科太太靠自己的保養品治好痘痘（圖／翻攝自YouTube／NERD Skincare）



這支影片採取病毒式行銷，累積了超高點閱，創下了1年1億元台幣的營業額，她直言「訂了目標就去試」，如果沒有達成，可能是方法不對、目標不正確，就再訂再試、再訂再試，靠著實事求是又不輕易放棄的個性成功從破產邊緣翻身。

▲理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）



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