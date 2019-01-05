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孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

記者田暐瑋／綜合報導

「小中」吳懷中曾拿下金鐘獎兒少節目主持人，但演藝圈工作不穩定，2017年開始到夜市擺攤賣三明治，老婆郭雅綾（小龜）目前懷有二胎，近日上節目時卻絲毫看不出孕肚，連把衣服掀起來也只看到平坦腹部，完全看不出來已經8個月，比最強孕婦隋棠還要厲害，讓吳宗憲當場傻眼，連Sandy都瞪大眼睛不敢置信。

小龜近日上《小明星大跟班》，被老公吳懷中抱怨給的零用錢太少，她直言老公朋友多，每次到夜市裡都有人招待，還會到鹽酥雞攤販打工賺外快，收工時就可以免費帶一包鹽酥雞回家，就連朋友找唱歌，都因為知道吳懷中手頭緊，只要吳懷中人現身而不會要求出錢，意外省下很多花費。

▲小龜孕肚超小。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲小龜孕肚超小。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

此時小龜話鋒一轉，直言自己已經懷孕8個月了，吳懷中應該要多存點錢才對，但此話一出立刻讓Sandy和吳宗憲爆出驚呼：「哪裡有啊？」只見她雖穿著寬鬆上衣，但衣服拉起來露出超短熱褲時，肚子卻只有一點點隆起，乍看之下還是相當平坦，一點都看不出來是8個月的孕婦，讓全場看傻了眼，連徐小可都驚訝問：「醫生有聽到心跳嗎？」

▲小龜7個月。（圖／翻攝自吳懷中臉書）

▲小龜7個月孕肚。（圖／翻攝自吳懷中臉書）

因為肚子太小，四肢又纖細，小龜搭公車坐博愛座時，還曾被乘客質疑為什麼不讓座，Sandy瞪大眼睛驚呼：「8個月這樣太小了吧！怎麼可能那麼小？」連吳宗憲都直言看起來像是只有4個月，她透露目前胖不到4公斤，更強調醫生檢查後確定寶寶體重非常標準，讓Sandy再次傻眼：「要我們怎麼活，沒懷孕都比你胖！」

▲小龜孕肚超小。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲隋棠8個月時肚子已明顯隆起（圖／翻攝Facebook／SUITANGTANG）

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隋棠, 小龜, 吳懷中, 吳宗憲, sandy

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