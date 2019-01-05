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娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

記者田暐瑋／綜合報導

泰國變性人在整型後，幾乎都比女人還要嫵媚，雖然外表美麗，但想要有個美滿家庭卻是難上加難。泰國變性人皇后妮莎（Nissa Katerahong）卻幸運嫁了個好老公，嫁給了大陸土豪鮑哥，兩人住在豪宅區，且男方對她可說是寵愛有加，對於外界關心的房事生活，鮑哥也直言：「和一般女人沒有不同。」

妮莎外型甜美、身材火辣，有泰版的Angelababy之稱，2014年奪下了蒂芬妮環球小姐選美冠軍，不久前嫁給大陸土豪鮑哥，男方可說是寵妻魔人，她因為喜歡收集娃娃及公仔，老公就特地訂製了櫃子讓她收藏，而一個娃娃要價也不便宜，至少都要3、4000台幣起跳，她目前已經收藏了好幾個置物櫃，花費相當可觀。

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

因為妮莎是學服裝設計出身，平常就會在縫紉間替娃娃們縫製衣服，還有自己的一間衣帽間，兩人因為相差9歲，鮑哥笑說自己就把她當成女兒養，平常雖然也會爭吵，但從來不會有肢體衝突，冷戰也頂多1、2天就和好，顧慮到她年紀小，鮑哥直言：「還是會讓著她一些。」

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

對於外界好奇和變性人結婚後，生活會不會和平常人不一樣，鮑哥也解釋，妮莎全身上下所有器官都是和女人一樣，房事也不會影響，有人謠傳變性人因為賀爾蒙失衡容易早死，他表示，其實變性人只需要2年打一次雌性激素即可，活到80歲都不成問題，讓許多男性羨慕：「老婆又正又賢慧，這真的賺到了。」

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

▲泰國變性皇后妮莎嫁給大陸土豪。（圖／翻攝自網路）

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