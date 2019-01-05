范范喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　秀逆天纖腰9頭身激美

記者田暐瑋／綜合報導

藝人范瑋琪育有一對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，雖然已經當媽但身材還是保持得超完美，4日夫妻倆一起出席好友婚禮，她擔任婚禮歌手獻唱《最重要的決定》，身穿紅色合身長禮服展現曼妙身段，低調又不失優雅的裝扮被大讚：「模範穿搭。」

范瑋琪4日擔任好友的婚禮歌手，深情獻唱結婚經典歌曲《最重要的決定》，現場瀰漫著一股溫馨又感人的氣息，而她的婚禮穿搭也引起話題，只見她穿著深紅色絲絨材質的長禮服，除了是高領剪裁外，還是長袖造型，腰間再繫上一條金色造型腰帶，強調出腰部曲線。

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）



這身打扮優雅又不失莊重，還貼心注意到不要搶過新娘鋒頭，特地選了深紅的低調色系，3個細節穿搭引起網友讚賞，更封她這一身打扮是模範穿搭，「能把紅色穿得這麼不引人注目，真的很有心」、「深紅完全凸顯新娘的亮麗」。

事實上，除了紅色外，當參加朋友婚禮的時候就要盡量避免穿白色洋裝，如果喜歡用白色來做搭配的女孩，只要記得不把白色當作整體主色就好，可以穿件簡單白襯衫搭配褲裝，就能端莊又有氣質。參加婚禮的顏色選擇，以沉穩為主，低調暗色系或是氣質裸色、低彩度的服裝，都很適合。

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）



大家平常最喜歡穿的牛仔風單品，很多都會做一些刷破、抽鬚、拼接、刷色處理，以營造一種休閒舒適感，但是這就不太適合當作婚禮穿搭的選擇了，要去祝福一對新婚的夫妻必須帶著一顆尊重的心，如果穿得太休閒會讓人有被隨便對待的感覺。