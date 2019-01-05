ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范范喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　秀逆天纖腰9頭身激美

記者田暐瑋／綜合報導

藝人范瑋琪育有一對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，雖然已經當媽但身材還是保持得超完美，4日夫妻倆一起出席好友婚禮，她擔任婚禮歌手獻唱《最重要的決定》，身穿紅色合身長禮服展現曼妙身段，低調又不失優雅的裝扮被大讚：「模範穿搭。」

范瑋琪4日擔任好友的婚禮歌手，深情獻唱結婚經典歌曲《最重要的決定》，現場瀰漫著一股溫馨又感人的氣息，而她的婚禮穿搭也引起話題，只見她穿著深紅色絲絨材質的長禮服，除了是高領剪裁外，還是長袖造型，腰間再繫上一條金色造型腰帶，強調出腰部曲線。

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）

這身打扮優雅又不失莊重，還貼心注意到不要搶過新娘鋒頭，特地選了深紅的低調色系，3個細節穿搭引起網友讚賞，更封她這一身打扮是模範穿搭，「能把紅色穿得這麼不引人注目，真的很有心」、「深紅完全凸顯新娘的亮麗」。

事實上，除了紅色外，當參加朋友婚禮的時候就要盡量避免穿白色洋裝，如果喜歡用白色來做搭配的女孩，只要記得不把白色當作整體主色就好，可以穿件簡單白襯衫搭配褲裝，就能端莊又有氣質。參加婚禮的顏色選擇，以沉穩為主，低調暗色系或是氣質裸色、低彩度的服裝，都很適合。

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）

▲范范。（圖／翻攝自范范IG）

大家平常最喜歡穿的牛仔風單品，很多都會做一些刷破、抽鬚、拼接、刷色處理，以營造一種休閒舒適感，但是這就不太適合當作婚禮穿搭的選擇了，要去祝福一對新婚的夫妻必須帶著一顆尊重的心，如果穿得太休閒會讓人有被隨便對待的感覺。

推薦閱讀

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范范, 范瑋琪, 黑人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《波希米亞狂想曲》男女主角認了熱戀中！差13歲甜告白「你是我的愛」
  2. 范范喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　秀逆天纖腰9頭身激美
  3. 五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了
  4. 教會學生勒昏、壓頭浸泳池全否認！南韓節目挖出驚人真相
  5. 張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光
  6. 女兒穿耳骨洞差點被打死！　梁佑南「氣到狂揍自己」：我教子無方
  7. 《新聞追追追》收攤！選後政論節目變天　安幼琪含淚告別
  8. 尼克當女友面收「曖昧語音訊息」　Ashly走心「超狠反擊」給難看
  9. 郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢
  10. 韓國電影要拍CIA與傭兵部隊　導演發現只有1點有差

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366