Lulu新朋友是「兩大歌后」！　閨蜜同框照曝光…網超羨慕：交友圈超狂

記者田暐瑋／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）從《大學生了沒》出道，轉戰主持圈表現亮眼，螢幕形象活潑不做作，日前她主持除夕特別節目，和陳漢典大跳煽情舞蹈，當天她梳著一頭直順髮型，眼妝深邃魅惑，乍看之下撞臉女神蔡依林，正到讓人眼睛為之一亮，而她也如願和「兩大歌后」合照，超狂交友圈讓人驚訝不已。

Lulu在紅白藝能大賞化身辣妹，穿著低胸小可愛、超短熱褲，露出平坦結實腹肌，和陳漢典一起合體演出，兩人不只貼身熱舞，最後還作勢要接吻，超近距離尺度讓全場沸騰，被粉絲封為是「台版的trouble maker」，而她這天的眼妝深邃又性感，一頭滑順直髮和瓜子小臉，乍看之下和蔡依林有幾分神似。

▲LULU被指撞臉蔡依林。（圖／翻攝自LULU IG）



參加演出的藝人眾多，好人緣的Lulu也四處串場找人合照，可見她的人脈相當廣，就連蔡依林和Ella兩大歌壇天后都和她親密貼頭自拍，讓她興奮直呼：「我在台上捕捉到野生Jolin 了！！！！我2019會一路好運！！！！還有最口愛的嘉樺姐接啦！！！！！我也好愛ELLA！！！！！」

▲LULU合照蔡依林。（圖／翻攝自LULU IG）



Lulu日前出國旅遊，戴上草帽和墨鏡，身穿印有樹葉圖案的平口上衣、高腰褲，大膽露出雪白香肩和水蛇腰，展現纖細體態，低頭認真滑著手機，身旁坐的人正是好姊妹曾莞婷，穿著字母白T，搭配印花百褶長裙和球鞋，展現修長比例，Lulu寫下：「我與我的臭臉閨蜜，不要惹她！」讓許多粉絲又驚又喜：「想不到妳們竟是閨蜜！」

對於Lulu說自己是臭臉，曾莞婷笑答：「永遠要別人拍照才知道自己的臉有多臭！」渾身散發霸氣總裁氣場的她，其實私底下會買飲料請工作人員喝，Lulu拍下她買單的過程，並PO出她拍攝期間的花絮照：「總裁阿姐其實大部分時間是溫柔可愛小女人的啦！」

▲LULU合照Ella。（圖／翻攝自LULU IG）