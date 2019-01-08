ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Lulu新朋友是「兩大歌后」！　閨蜜同框照曝光…網超羨慕：交友圈超狂

記者田暐瑋／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）從《大學生了沒》出道，轉戰主持圈表現亮眼，螢幕形象活潑不做作，日前她主持除夕特別節目，和陳漢典大跳煽情舞蹈，當天她梳著一頭直順髮型，眼妝深邃魅惑，乍看之下撞臉女神蔡依林，正到讓人眼睛為之一亮，而她也如願和「兩大歌后」合照，超狂交友圈讓人驚訝不已。

Lulu在紅白藝能大賞化身辣妹，穿著低胸小可愛、超短熱褲，露出平坦結實腹肌，和陳漢典一起合體演出，兩人不只貼身熱舞，最後還作勢要接吻，超近距離尺度讓全場沸騰，被粉絲封為是「台版的trouble maker」，而她這天的眼妝深邃又性感，一頭滑順直髮和瓜子小臉，乍看之下和蔡依林有幾分神似。

▲LULU。（圖／翻攝自LULU IG）

▲LULU被指撞臉蔡依林。（圖／翻攝自LULU IG）

參加演出的藝人眾多，好人緣的Lulu也四處串場找人合照，可見她的人脈相當廣，就連蔡依林和Ella兩大歌壇天后都和她親密貼頭自拍，讓她興奮直呼：「我在台上捕捉到野生Jolin 了！！！！我2019會一路好運！！！！還有最口愛的嘉樺姐接啦！！！！！我也好愛ELLA！！！！！」

▲LULU。（圖／翻攝自LULU IG）

▲LULU合照蔡依林。（圖／翻攝自LULU IG）

Lulu日前出國旅遊，戴上草帽和墨鏡，身穿印有樹葉圖案的平口上衣、高腰褲，大膽露出雪白香肩和水蛇腰，展現纖細體態，低頭認真滑著手機，身旁坐的人正是好姊妹曾莞婷，穿著字母白T，搭配印花百褶長裙和球鞋，展現修長比例，Lulu寫下：「我與我的臭臉閨蜜，不要惹她！」讓許多粉絲又驚又喜：「想不到妳們竟是閨蜜！」

對於Lulu說自己是臭臉，曾莞婷笑答：「永遠要別人拍照才知道自己的臉有多臭！」渾身散發霸氣總裁氣場的她，其實私底下會買飲料請工作人員喝，Lulu拍下她買單的過程，並PO出她拍攝期間的花絮照：「總裁阿姐其實大部分時間是溫柔可愛小女人的啦！」

▲LULU。（圖／翻攝自LULU IG）

▲LULU合照Ella。（圖／翻攝自LULU IG）

推薦閱讀

秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全崩潰了」

學姐染新髮色「飄混血女神味」美翻！　閉眼露「壁咚前羞顏」…男粉瘋狂

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

范范喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　秀逆天纖腰9頭身激美

女兒穿耳骨洞差點被打死！　梁佑南「氣到狂揍自己」：我教子無方

妹妹太正害醜姊姊自卑！「切掉牙齦拔6齒」　變臉後高顏值臉蛋曝光

女兒穿耳骨洞差點被打死！　梁佑南「氣到狂揍自己」：我教子無方

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

飛飛故意陷害翔翔「暗黑性格」曝光！　黑人傻眼：心機很重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

言承旭被爆「玩弄林志玲」　她揭不復合內幕：他很假！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Lulu

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮
  2. 直擊／失聯N天⋯宥勝勾老婆100hr轉機回台　女兒飛奔討抱抱
  3. 影評／《邊境奇譚》噱頭與內容兼具
  4. 韓29歲女歌手「心臟麻痺」猝逝！　聖誕節隔天遺體被發現
  5. 曾莞婷「靠一招」成功挽回前男友！　悲情攻勢奏效
  6. 宋仲基另類告白宋慧喬金句！結婚也是，情侶昇華成「戰友」
  7. 漫威總裁證實！《復仇者4》全部預告只會出現正片前15分鐘內容
  8. 理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」
  9. 阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！
  10. Lulu新朋友是「兩大歌后」！　閨蜜同框照曝光…網超羨慕：交友圈超狂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366