ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女兒穿耳骨洞差點被打死！　梁佑南「氣到狂揍自己」：我教子無方

記者田暐瑋／綜合報導

梁佑南先前因為在節目上斥責女兒方琦穿耳洞就是傷風敗俗，引發網友熱議。天蠍座的她控制欲極強，讓兩個兒女抱怨連連，近日方琦再度提到穿耳洞一事，某天因為多打了一個耳洞在耳骨上，讓梁佑南氣到差點把她打死，而梁佑南也曾因為自責教子無方，憤怒到瘋狂打自己洩憤，讓全場超傻眼。

梁佑南透露，自己不是反對兒女打耳洞，而是覺得這些打扮的事情可以等到大學再去做，但方琦滿18歲的那天，她發覺女兒一直刻意把頭髮垂下來，還不小心沾到飯上，她提醒女兒把頭髮撩起來再吃，但對方卻遮遮掩掩，她察覺不對勁一撥開頭髮，才發現女兒沒提前告訴她就去穿了耳洞。

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

看到女兒穿耳洞，梁佑南強調自己反應只是「打了就打了」，反而是爸爸比較激動，原本以為穿了一個耳洞就了事，沒想到1個多月後，意外又發現女兒耳骨上也打了一個，氣得她說：「我差點沒把她打死！」謝祖武傻眼問：「你為了一個耳洞要把自己小孩打死？」

方琦更補充，國小時梁佑南都會叮嚀兒女放學後一定要待在校門口裡面等爸媽來接，但哥哥看校門外還有糾察隊及老師站崗，便走出校門站在欄杆上等媽媽，沒想到梁佑南一看到兒子站在欄杆上馬上大發雷霆，回到家就狂揍兒子：「為什麼跟你們說不要出校門口你們都不聽？我真的是教子無方！」之後竟然瘋狂打自己洩憤：「你不聽我的話沒有關係，我打自己。」

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

因為目睹這一幕，讓方琦內心有很大陰影，但梁佑南解釋，當時兒子站的欄杆旁邊就是大馬路，欄杆上有一棵大樹，兒子就吊在樹上晃來晃去，她擔心如果兒子手一滑，車子又剛好開過去，誰要賠她一個兒子。

推薦閱讀

妹妹太正害醜姊姊自卑！「切掉牙齦拔6齒」　變臉後高顏值臉蛋曝光

按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光

學姐染新髮色「飄混血女神味」美翻！　閉眼露「壁咚前羞顏」…男粉瘋狂

林采緹忍撿屍夫6個月「宣布砍掉重練」　母子照少了胡睿兒…網猜：要離了？　

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

男粉看她剪短崩潰大哭！　謝金燕實現承諾「跨年變回長髮」揪心：我一直記得

飛飛故意陷害翔翔「暗黑性格」曝光！　黑人傻眼：心機很重

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

作家女王40歲生日宣布「懷5個月身孕」！　孕肚照曝光…四肢超細根本少女

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

糗！站媽面前「沒被認出」　蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁佑南, 方琦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《新聞追追追》收攤！選後政論節目變天　安幼琪含淚告別
  2. 尼克當女友面收「曖昧語音訊息」　Ashly走心「超狠反擊」給難看
  3. 郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢
  4. 韓國電影要拍CIA與傭兵部隊　導演發現只有1點有差
  5. 當服務生巧遇《棒棒堂》＆《黑澀會》！　她激動告白王子…丫頭：傻眼
  6. 獨家／陳零九「半夜爆哭」過4年　堅定：續約滾石再5年！
  7. 吳謹言「卸妝素顏照」曝光！初戀臉白到發光　人群中一秒認出
  8. 孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」
  9. 林依晨《花不棄》乞丐裝超童顏！搭小鮮肉張彬彬「無違和」
  10. 吳汶芳、王笠人「黑白配」　站在一起變成OREO餅乾！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366