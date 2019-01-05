女兒穿耳骨洞差點被打死！　梁佑南「氣到狂揍自己」：我教子無方

記者田暐瑋／綜合報導

梁佑南先前因為在節目上斥責女兒方琦穿耳洞就是傷風敗俗，引發網友熱議。天蠍座的她控制欲極強，讓兩個兒女抱怨連連，近日方琦再度提到穿耳洞一事，某天因為多打了一個耳洞在耳骨上，讓梁佑南氣到差點把她打死，而梁佑南也曾因為自責教子無方，憤怒到瘋狂打自己洩憤，讓全場超傻眼。

梁佑南透露，自己不是反對兒女打耳洞，而是覺得這些打扮的事情可以等到大學再去做，但方琦滿18歲的那天，她發覺女兒一直刻意把頭髮垂下來，還不小心沾到飯上，她提醒女兒把頭髮撩起來再吃，但對方卻遮遮掩掩，她察覺不對勁一撥開頭髮，才發現女兒沒提前告訴她就去穿了耳洞。

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



看到女兒穿耳洞，梁佑南強調自己反應只是「打了就打了」，反而是爸爸比較激動，原本以為穿了一個耳洞就了事，沒想到1個多月後，意外又發現女兒耳骨上也打了一個，氣得她說：「我差點沒把她打死！」謝祖武傻眼問：「你為了一個耳洞要把自己小孩打死？」

方琦更補充，國小時梁佑南都會叮嚀兒女放學後一定要待在校門口裡面等爸媽來接，但哥哥看校門外還有糾察隊及老師站崗，便走出校門站在欄杆上等媽媽，沒想到梁佑南一看到兒子站在欄杆上馬上大發雷霆，回到家就狂揍兒子：「為什麼跟你們說不要出校門口你們都不聽？我真的是教子無方！」之後竟然瘋狂打自己洩憤：「你不聽我的話沒有關係，我打自己。」

▲梁佑南教子嚴格。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



因為目睹這一幕，讓方琦內心有很大陰影，但梁佑南解釋，當時兒子站的欄杆旁邊就是大馬路，欄杆上有一棵大樹，兒子就吊在樹上晃來晃去，她擔心如果兒子手一滑，車子又剛好開過去，誰要賠她一個兒子。