秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全崩潰了」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星秦嵐2018年演出《延禧攻略》當中的「富察皇后」，以溫柔典雅的形象圈粉無數，也讓她人氣飆漲。1日當天她出席《國劇盛典》典禮，身穿一套「銀色魚鱗裝」，凸顯曼妙身材曲線，宛如一條美人魚，不過有網友拉近看她的禮服細節，崩潰直呼：「逼死強迫症！」

秦嵐出席《國劇盛典》，憑著富察皇后一角奪下「年度魅力女演員」獎，她身穿銀色魚鱗裝，胸前大開深V展現性感女人味，讓人看得目不轉睛，不過網友拉近看她的服裝細節，發現她的裙子是用銀色亮片一針一線縫成，但有些亮片卻凸了起來，並沒有完全平順，讓不少網友笑虧：「我有強迫症看到這個真夠受的。」

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）



在跨年晚會上，秦嵐穿著純白色抹胸雪花裙，演唱《延禧攻略》插曲《雪落下的聲音》，舞台上人工雪花從頭頂落下，中間擺著大型玻璃櫥窗，裡面關著一個人，她隔著玻璃觸摸不到對方的身體，就像劇中的她始終被規範要做個好皇后，而不能做自己好好愛著皇帝，搭配她的深情歌聲，讓人聽得感動不已。

▲秦嵐禮服細節。（圖／翻攝自微博）



對於秦嵐現場演唱以及服裝用心程度，網友幾乎零負評一面倒狂推，「姐姐白月光本人 太好看了」「我的皇后，我的容音」、「天哪，仙女」、「人美歌動聽」、「台下都在叫容音」、「我想到容音」、「真的是白月光」、「太好聽了」、「以為皇后下凡」、「猶如仙女般的感覺」。

▲網友崩潰。（圖／翻攝自微博）