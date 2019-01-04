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飛飛故意陷害翔翔「暗黑性格」曝光！　黑人傻眼：心機很重

記者田暐瑋／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，夫妻倆經常透過社群網站，分享育兒、生活點滴。夫妻倆重視言教及身教，教導出了兒子們的有禮貌性格，近日黑人在節目上透露，飛飛其實心機很重，和弟弟在搶東西時，會故意「用計陷害」，逼得翔翔不得不道歉。

黑人在《上班這黨事》分享飛飛翔翔的相處日常，兄弟倆難免會因為搶東西發生爭執，某次飛飛突然大哭，指控翔翔把自己推倒在地上，但黑人其實早就看到翔翔只是不小心碰到一下，飛飛卻自己倒地大哭喊：「翔翔打我！」還哭著要翔翔說Sorry。

▲黑人曝飛飛暗黑性格。（圖／翻攝YouTube／上班這黨事）

▲黑人曝飛飛暗黑性格。（圖／翻攝YouTube／上班這黨事）

見到飛飛演戲演很大，黑人先要翔翔道歉，翔翔則是心不甘情不願說了句Sorry，飛飛發現自己哭鬧有用，又繼續盧著要翔翔用中文道歉，翔翔也乖乖再道歉一次，這時候飛飛得寸進尺，繼續說：「翔翔要去罰站！」讓黑人哭笑不得，無奈說：「他要他（道歉）到底，心機很重。」

黑人曾上傳一段全家人搭捷運的影片，影片中，可以看到范瑋琪雙手牽著飛翔兄弟等捷運，兒子們一看到列車進站，就興奮地直跺腳尖叫，發現有很多乘客要下車，她和陳建州連忙停下腳步，並提醒兒子要等耐心等候別人先下車，給予孩子最棒的身教和言教。

▲飛飛翔翔長高了。（圖／翻攝自IG／范瑋琪、陳建州）

▲飛飛翔翔長高了。（圖／翻攝自IG／范瑋琪、陳建州）

車廂座位幾乎坐滿了人，范瑋琪和陳建州儘管帶2個孩子出門，仍靜靜領著小朋友到角落，她安慰飛飛翔翔即使沒有位置可坐，但自己就是小孩最棒的人肉座椅，「你們坐麻麻身上」，並一一拉著小朋友坐上她纖細的大腿。
 

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