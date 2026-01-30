韓娛一天一情侶！《D.P.》裴奈拏認愛韓在雅　公司證實：發展很好

記者張筱涵／綜合報導

演藝圈再傳喜訊，音樂劇演員出身的演員裴奈拏與韓在雅被證實正在交往中，正式成為新一對「演員情侶」。

▲裴奈拏認愛韓在雅。（圖／翻攝自Instagram／narajangvvv、hanjaeah）



據韓媒《SPOTV NEWS》報導，裴奈拏與韓在雅從同為演員的夥伴關係發展為戀人，已低調交往一段時間，在彼此忙碌的演藝行程中相互扶持、穩定交往。對此，裴奈拏所屬經紀公司YY Entertainment也出面證實：「兩人正在交往中，感情發展得很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人因音樂劇結緣，曾一同出演《Grease（火爆浪子）》，以及集結多位演員的《喬遷派對音樂會》、《拉帕奇尼的花園》等作品，在舞台內外培養出深厚情誼，最終發展為戀人關係。裴奈拏為1991年生，韓在雅為1992年生，為相差一歲的情侶。

裴奈拏：從音樂劇舞台到影視圈的實力新星

裴奈拏於2013年以音樂劇《Promise》出道，之後陸續演出《Grease》、《VANISHING》、《Thrill Me》、《Wild Gray》、《死之讚美》等作品，在音樂劇界累積高人氣。

近年裴奈拏跨足影視圈，在《D.P.：逃兵追緝令》第二季中飾演性少數逃兵」一角，留下強烈印象，之後接連出演《惡人傳記》、《弱小英雄Class 2》、《你的味道》、《宇宙marry me》、《雕刻城市》等作品，逐漸成為備受矚目的新生代演員，近期更登上綜藝《我獨自生活》，公開樸實日常，引發話題。

韓在雅：童星歌唱比賽出身 活躍音樂劇舞台

韓在雅自小展現歌唱實力，2003年在MBC創作童謠大賽以〈初月〉奪得大賞，同年也於第18屆綠色童謠大賽以〈雲〉獲得獨唱組大賞，2017年以音樂劇《Hamlet：Alive》正式出道後，活躍於音樂劇舞台，曾參與《也許是Happy Ending》、《西城故事》、《巴黎麵包店》、《冬之旅人》、《拉帕奇尼的花園》、《Burn the Witch》等作品，近期則出演《Kinky Boots（長靴妖姬）》。