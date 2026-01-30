ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
施名帥懷疑妻出軌「被女鬼附身」殺紅眼　Disney+《凶宅專賣店》真實到嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

由金鐘視帝李銘順、范少勳、陳姸霏、施名帥主演的Disney+ 懸疑台劇《凶宅專賣店》於16日正式上線。該劇由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳聯手打造，目前播出4集，雖然劇情驚悚，但每個故事背後都藏有催淚原因，掀起大批觀眾討論。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》第一集，范少勳飾演的阿澤遇上了一名看似頑皮、實則生前慘遭虐待的小男孩鬼魂。在送別亡靈的最後一刻，范少勳溫柔吐出「你要投胎到好一點的人家喔」 樸實卻充滿力量的台詞，成為兩位導演一致認同全劇最揪心的橋段之一。

▲《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後受到熱烈討論。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《凶宅專賣店》中的每一個個案都與現實社會生活息息相關，除了受虐兒童之外，還有因為老公外遇而含恨輕生的已婚女子，該名女子生前求助了許多民間習俗，卻始終無法挽回丈夫的心，在心碎之後於豪宅中上吊自盡。

▲《凶宅專賣店》集結實力派卡司李銘順、范少勳、陳姸霏等人。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》播出後受到熱烈討論。（圖／Disney+提供）

由李銘順經營的「義勝房屋」以賣凶宅為業，資深房仲施名帥與飾演妻子的林予晞原本將迎來小孩誕生，卻因為老婆流產而婚姻生變，原本誤會對方外遇的他，跑到輕生女子豪宅家暫住，卻沒想到被含恨上吊的女鬼附身。

▲《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》林予晞。（圖／Disney+提供）

施名帥一反平時親和力滿點的形象，化身被鬼附身的失意男子，滿眼血紅、滄桑，試圖勒斃妻子林予晞，所幸會通靈的小墨（陳姸霏飾）即時施法出手相救，加上義勝房屋房仲們的幫忙，才化解了危機。

▲《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

▲《凶宅專賣店》施名帥再度展現實力派演技。（圖／Disney+提供）

雖然施名帥的精湛已有目共睹，不僅多次入圍金鐘獎且已有金馬獎最佳男配的加持，此次在《凶宅專賣店》演出被鬼附身又懷疑妻子出軌，多次落下男兒淚的演技仍獲得許多觀眾好評。

▲《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥領銜主演。（圖／Disney+提供）

▲陳姸霏在《凶宅專賣店》飾演有通靈體質的少女小墨。（圖／Disney+提供）

除了施名帥之外，女主角「小墨」由陳姸霏飾演，她在《凶宅專賣店》中因為從小有特殊體質，被父母拋棄、在求學時期遭到霸凌，雖然過得辛苦，但都成為她後來的能力，才能夠透過通靈幫助那些遲遲無法放下執念、留在人間的鬼魂。

▲《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥領銜主演。（圖／Disney+提供）

▲陳姸霏在《凶宅專賣店》飾演有通靈體質的少女小墨。（圖／Disney+提供）

尤其是在最新的劇情中，陳姸霏幫助「義勝房屋」解決一場連續3個租客輕生的凶宅事件，有人因為太怕被霸凌，也有被人偷拍親密片遭到外流而跳樓，她透過通靈方式化解女孩對母親的執念，也觸動了許多觀眾的心。

▲《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

▲陳姸霏在《凶宅專賣店》飾演有通靈體質的少女小墨。（圖／Disney+提供）

另外，《凶宅專賣店》備受討論的除了主演們的演技與劇情之外，畫面的特效以及貼近生活的宗教儀式也是一大亮點，像是范少勳為了生病的妹妹求助廟宇、陳姸霏通靈的手勢以及飛天遁地的矯捷身手，還有各種驚悚鬼魂都成為討論度極高的話題。

▲《凶宅專賣店》。（圖／Disney+提供）

▲陳姸霏與范少勳在《凶宅專賣店》有許多對手戲。（圖／Disney+提供）

而陳姸霏與范少勳的前世關係也引起關注，奶奶的一句「妳的冤親債主來了，妳會為了救他心愛的女人而死」，成為本劇的懸念。沒有賣不掉的房子，只有消不去的執念，前四集的高能反轉只是開始，真正的真相才正要揭曉 ！《凶宅專賣店》現正在 Disney+ 熱播中，每週更新兩集 。

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

