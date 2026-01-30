吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

記者蕭采薇／台北報導

台灣電影圈迎來重大革命！深耕本土文化的「湠臺灣電影」29日宣布全台首創的「湠臺灣國片預售票系統」將於2月2日正式上線。這套系統引入台語「注文（預約）」的概念，讓觀眾在電影製作期就能先買票支持。

▲姚文智推動「湠臺灣國片預售票系統」 。（圖／記者徐文彬攝）



創辦人姚文智透露，靈感竟然是來自吳念真導演的舞台劇，「為什麼舞台劇可以秒殺，電影不行？」首部試水溫的大作《天亮前的戀愛》也同步曝光，預計年底與觀眾見面。

吳念真一句話點醒！姚文智：給台灣電影一個機會

「湠臺灣」致力於推廣「台灣100」計畫，鎖定百年來具代表性的台灣故事。然而，時代劇的場景與美術成本往往比一般電影高出30%以上，資金成為最大難題。

▲（左起）姚文智、導演林君陽、導演羅景壬、導演郭珍弟。（圖／記者徐文彬攝）

姚文智分享，過去曾邀請吳念真拍電影未果，但他觀察到吳導的《人間條件》系列舞台劇，票券往往在一年前就被搶購一空。「音樂、戲劇都可以在一年前訂好票，那電影為什麼不可以？」這個念頭讓他決定打造「湠臺灣國片預售票系統」，希望透過群眾力量，讓資金提早到位，讓創作者更有底氣去還原歷史場景。

首創「注文」模式！50萬也能投資抵稅

這套系統不只是賣票，更是一種「共同參與」的過程。系統提供單張預售票、提早包場，甚至開放企業或個人進行「50萬投資抵稅」，讓支持國片的方式更多元。姚文智表示，這就是台語「注文」的精神，透過預先下訂，讓大家一起鼓吹、期待屬於台灣的故事被一部部拍出來。

▲（左起）姚文智、導演林君陽、導演羅景壬、導演郭珍弟。（圖／記者徐文彬攝）

《流麻溝》後又一力作！《天亮前的戀愛》年底壓軸

作為系統首發專案，電影《天亮前的戀愛》備受矚目。該片為「臺灣文藝三部曲」之一，目前已經殺青，預計今年底正式上映。這部電影將成為檢驗「注文模式」能否成功的試金石，也邀請所有熱愛這片土地的觀眾，一起用行動支持台灣電影「湠」出去（擴散出去）。