金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國透過節目《Running Man》展現強悍的一面，他單身多年，感情生活成謎，卻突然在2025年9月宣布結婚，震撼娛樂圈。由於妻子是圈外人，為了保護另一半，婚禮採非公開形式進行，一張照片都沒有對外曝光，就連妻子的資訊都很少，近日，他在節目上罕見聊起老婆，終於坦承是認識很久的妹妹。

▲金鐘國罕見公開愛妻身份，認識妻子很久了，但一直把對方當妹妹看，後來才產生情愫。（圖／翻攝自KBS）



金鐘國近日在固定主持的節目《屋塔房的問題兒童們》聊起結婚話題，全炫茂向他提問「哥哥，你本來是不婚主義，但是遇到好的對象結婚，還是本來就有結婚想法，然後遇到了那一位？」他表示其實一直以來都有結婚想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於老婆，金鐘國有明確的想法，「我曾經想過，要與理想中那個模樣的人結婚」，被問到「這個時候那位（老婆）就出現了嗎？」他才坦承，妻子是一直以來都認識的人，並非突然出現。

▲金鐘國對妻子很保護，幾乎沒有公開任何情報。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國坦言，一直以來把妻子視為「妹妹」看待，「突然就有個瞬間認為，我覺得如果和這個人結婚的話，一定很好、會很幸福」，兩人的感情昇華成異性關係。而他首度對外公開與妻子的感情，也讓粉絲驚訝「一直以為是新認識的人」、「原來兩個人認識很久了」。