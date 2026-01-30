最新台劇《百萬人推理》卡司超狂！　大咖接演全為了「追星偶像」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》今（30）日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼「沒有啦！」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》以神秘的面具網紅「巴巴女巫」為主軸，她不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案，引發輿論與恐慌效應。鄭伊健在劇中飾演獨行破案的警探陳家任，與李李仁飾演的何鎮偉雖為同事，卻因理念不同而時常衝突。

談到《百萬人推理》的核心魅力，眾人也不約而同回到「網路」與「真相」這個命題。故事從懸疑的網紅兇殺案出發，融合了現在最夯、也是年輕人最嚮往的職業之一「YouTuber」與「直播主」，在這兩種角色與平台的交會之中，帶領觀眾與角色們一同尋找真相。

李李仁形容「這是一部綜合了時事、有很多感官刺激的作品。」李霈瑜則補充「用一個推理懸疑的劇情，來把整個故事演進。」然而劇情所拋出的不只是案件本身，更直指網路世界的虛實邊界「網路上什麼都是假的，你知道在網路的世界上，每一個人都可能是巴巴女巫。」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

李李仁透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧「哇，他們兩個真的是演員！」

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊「哇靠！」

影集同時邀請多位真實網紅客串演出，包括阿翰（飾演阿強）、千千（飾演萬萬）等人。花絮中千千詢問阿翰覺得婁峻碩帥不帥，阿翰立刻用人氣角色「阮月嬌」的語調回應「電視上比較帥。」讓全場笑翻。婁峻碩不死心再問「那本人呢？」阿翰才改口「本人比較性感。」婁峻碩這才滿意收下稱讚，現場氣氛相當熱絡。

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，他坦言詮釋網紅角色對自己並不陌生「柚子是一個性格直率、很有義氣的網紅，很中二、很死屁孩的感覺。」劇中他更與鄭伊健有多場激烈對手戲，其中一場直播衝突戲，柚子直接將鏡頭對準陳家任挑釁「來為大家講幾句話啊，敢殺人不敢講話啊！」瞬間引爆衝突，陳家任怒推柚子，眾人上前制止，場面一度失控。

《百萬人推理》更將劇中的「預言」、「追查」與「找出真相」概念延伸到現實世界。Netflix同步宣布，將於2月6日（五）舉辦影集上線派對。在此之前搶先推出「尋找巴巴女巫」線上及實體挑戰，邀請觀眾按照線索一步步循線找出2月6日的活動現場。