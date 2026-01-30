ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
最新台劇《百萬人推理》卡司超狂！　大咖接演全為了「追星偶像」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》今（30）日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼「沒有啦！」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》以神秘的面具網紅「巴巴女巫」為主軸，她不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案，引發輿論與恐慌效應。鄭伊健在劇中飾演獨行破案的警探陳家任，與李李仁飾演的何鎮偉雖為同事，卻因理念不同而時常衝突。

▲鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜主演的《百萬人推理》上線日公開。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

談到《百萬人推理》的核心魅力，眾人也不約而同回到「網路」與「真相」這個命題。故事從懸疑的網紅兇殺案出發，融合了現在最夯、也是年輕人最嚮往的職業之一「YouTuber」與「直播主」，在這兩種角色與平台的交會之中，帶領觀眾與角色們一同尋找真相。

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

李李仁形容「這是一部綜合了時事、有很多感官刺激的作品。」李霈瑜則補充「用一個推理懸疑的劇情，來把整個故事演進。」然而劇情所拋出的不只是案件本身，更直指網路世界的虛實邊界「網路上什麼都是假的，你知道在網路的世界上，每一個人都可能是巴巴女巫。」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

▲鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜主演的《百萬人推理》上線日公開。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

李李仁透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧「哇，他們兩個真的是演員！」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊「哇靠！」

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

影集同時邀請多位真實網紅客串演出，包括阿翰（飾演阿強）、千千（飾演萬萬）等人。花絮中千千詢問阿翰覺得婁峻碩帥不帥，阿翰立刻用人氣角色「阮月嬌」的語調回應「電視上比較帥。」讓全場笑翻。婁峻碩不死心再問「那本人呢？」阿翰才改口「本人比較性感。」婁峻碩這才滿意收下稱讚，現場氣氛相當熱絡。

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，他坦言詮釋網紅角色對自己並不陌生「柚子是一個性格直率、很有義氣的網紅，很中二、很死屁孩的感覺。」劇中他更與鄭伊健有多場激烈對手戲，其中一場直播衝突戲，柚子直接將鏡頭對準陳家任挑釁「來為大家講幾句話啊，敢殺人不敢講話啊！」瞬間引爆衝突，陳家任怒推柚子，眾人上前制止，場面一度失控。

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

▲《百萬人推理》即將在2月12日上線。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》更將劇中的「預言」、「追查」與「找出真相」概念延伸到現實世界。Netflix同步宣布，將於2月6日（五）舉辦影集上線派對。在此之前搶先推出「尋找巴巴女巫」線上及實體挑戰，邀請觀眾按照線索一步步循線找出2月6日的活動現場。

關鍵字

百萬人推理鄭伊健婁峻碩李霈瑜王柏傑李李仁陳姸霏項婕如蔡凡熙詹懷雲楊懿軒曾文翰阿翰洪千淑千千

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

