ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小煜恢單首露面
「更強霸王寒流」北台灣將探0℃
DK還原老婆驗出腫塊始末
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

嘻小瓜 LuLu 林志玲 李運慶 沈玉琳 Toyz 朴敘俊 崔宇植

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

記者田暐瑋／綜合報導

女星秦菲菲被譽為「台灣第一代女諧星」，曾是《綜藝一百》的短劇班底之一，在當紅時期決定開早餐店，什麼都不懂的狀況下從頭學起，積累了可觀的財富，成功搖身變成東區的億萬富婆，近日主持人陳鴻在社交媒體上分享了與秦菲菲及其他老友的聚餐照片，並透露了她的近況，讓外界再次關注這位資深女星的生活。

秦菲菲現年73歲，與張小燕、顧寶明及方芳等人合作，是「台灣第一代女諧星」，39歲時淡出螢光幕，秦菲菲轉行經營早餐業，近日她出席陳鴻等人的聚會，回憶起曹西平，「四哥不僅是當時的台灣小鮮肉，還有『西城秀樹』的稱號。」她提到，曹西平在演藝圈中毫無架子，讓人感受到他的真誠與友善。

▲秦菲菲放棄明星光環開始做早餐店。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

▲秦菲菲放棄明星光環開始做早餐店。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然秦菲菲已經淡出螢光幕，但仍然熱愛表演，在經營早餐店的過程中保持著務實的態度，陳鴻形容她為「溫暖的大姐姐」，在餐飲業的成功並未使她迷失於虛榮的價值觀。事實上，秦菲菲過去接受訪問時就透露開早餐店後收入就多了3倍，現在有空就會到老人院獻歌喉，知道哪裡需要幫助就會主動捐款幫助，現在她還想去考街頭藝人執照，有空還會跑到百貨公司附近觀摩，對人生相當有熱情。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲秦菲菲放棄明星光環開始做早餐店。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道YouTube）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秦菲菲

推薦閱讀

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

14小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

1/29 10:41

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

2小時前

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

老公「下面尺寸過大」！網紅受不了怒離婚：無法啪啪　崩潰曝真實體驗

2小時前

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

19小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

21小時前

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光

3小時前

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

23小時前

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

4小時前

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

1小時前

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

15小時前

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

14小時前

熱門影音

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力
Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒
關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）
「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Lulu合體爸爸講「家庭和諧」嘴軟惹　心疼女兒遭酸民攻擊...媽媽氣哭QQ

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前20

張學友暖心舉動永生難忘！　舒淇追星30年「婚紗圓夢」：都快暈了

21分鐘前34

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

28分鐘前0

八點檔爆橘拳再升級！洪都拉斯爆氣「怒潑豆渣」　連攝影機都遭殃

36分鐘前0

趙露思遭跟車「私生衝進飯店堵人」受驚！　官方怒發聲明鬧大了

36分鐘前0

10CM四度來台「學中文」！　台灣歌迷變老師：不敢相信、要確欸

42分鐘前0

台灣囡仔回家了！NICHOLAS痛失藝名　攝影大哥親切：奕翔～這邊愛心

50分鐘前0

韓團NCT WISH台灣探險 　吃一美食當場臉色大變

1小時前22

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

1小時前10

King ＆ Prince抵台400人接機！　歌迷熱情告白⋯永瀬廉轉頭害羞笑了

2小時前0

最新台劇《百萬人推理》卡司超狂！　大咖接演全為了「追星偶像」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊
    14小時前2439
  2. Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！
    1/29 10:411613
  3. 台灣第一代女諧星當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆
    2小時前61
  4. 老公「下面尺寸過大」！辣網紅怒離婚：無法正常啪啪
    2小時前63
  5. 沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」
    19小時前2610
  6. 羅PD新節目再用老班底！韓網反應兩極
    21小時前61
  7. 金鐘國罕見公開愛妻身份：一直把她當妹妹看！　結婚關鍵點曝光
    3小時前
  8. 八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光
    23小時前62
  9. Lizzy淚訴活著太辛苦！談論生死話題遭封鎖
    4小時前144
  10. 記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍
    1小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合