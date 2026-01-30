「台灣第一代女諧星」當紅引退！開早餐店變東區億萬富婆　73歲現況曝

記者田暐瑋／綜合報導

女星秦菲菲被譽為「台灣第一代女諧星」，曾是《綜藝一百》的短劇班底之一，在當紅時期決定開早餐店，什麼都不懂的狀況下從頭學起，積累了可觀的財富，成功搖身變成東區的億萬富婆，近日主持人陳鴻在社交媒體上分享了與秦菲菲及其他老友的聚餐照片，並透露了她的近況，讓外界再次關注這位資深女星的生活。

秦菲菲現年73歲，與張小燕、顧寶明及方芳等人合作，是「台灣第一代女諧星」，39歲時淡出螢光幕，秦菲菲轉行經營早餐業，近日她出席陳鴻等人的聚會，回憶起曹西平，「四哥不僅是當時的台灣小鮮肉，還有『西城秀樹』的稱號。」她提到，曹西平在演藝圈中毫無架子，讓人感受到他的真誠與友善。

▲秦菲菲放棄明星光環開始做早餐店。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

雖然秦菲菲已經淡出螢光幕，但仍然熱愛表演，在經營早餐店的過程中保持著務實的態度，陳鴻形容她為「溫暖的大姐姐」，在餐飲業的成功並未使她迷失於虛榮的價值觀。事實上，秦菲菲過去接受訪問時就透露開早餐店後收入就多了3倍，現在有空就會到老人院獻歌喉，知道哪裡需要幫助就會主動捐款幫助，現在她還想去考街頭藝人執照，有空還會跑到百貨公司附近觀摩，對人生相當有熱情。

▲秦菲菲放棄明星光環開始做早餐店。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道YouTube）