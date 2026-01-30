電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

記者張筱涵／綜合報導

由Snow Man成員目黑蓮主演、福田雄一執導的真人版電影《SAKAMOTO DAYS坂本日常》，正式公開追加卡司，北村匠海、八木勇征、生見愛瑠確定出演，三人將首度參與福田雄一作品，飾演被稱為「殺手界最強戰力」的ORDER成員，話題度瞬間飆升。

人氣漫畫改編 目黑蓮化身退隱傳說殺手

《坂本日常》改編自鈴木祐斗的同名人氣漫畫，故事描述曾是頂尖殺手的坂本太郎，因對葵一見鍾情而引退，結婚生女後過著平凡生活，甚至身材也逐漸圓潤。然而，當他被懸賞高達10億日圓後，為了守護家人與日常生活，不得不再次面對各路惡徒。目黑蓮在片中飾演經營個人商店的坂本太郎。

ORDER登場 北村匠海詮釋高人氣南雲

此次亮相的ORDER，是隸屬於日本最大規模殺手組織「日本殺手聯盟」的直屬精英部隊，專門負責抹殺高危險殺手、維持殺手界秩序。北村匠海飾演坂本過去的同期南雲，角色外表輕佻、擅長變裝，卻擁有極高戰鬥力，是原作中人氣極高的角色之一。

八木勇征、生見愛瑠加入 冷靜殺手與反差新人吸睛

八木勇征飾演冷靜沉穩、說著京都腔、以釘錘為武器的神神廻。他透露，神神廻是自己在原作中最喜愛的角色，為了還原漫畫中的戰鬥場面，拍攝前進行了多次動作訓練。

生見愛瑠則飾演ORDER新人大佛，平時性格溫吞、步調悠閒，執行任務時卻能輕鬆揮舞巨大電鋸，展現驚人怪力。她表示，希望透過細膩的動作與語氣，呈現角色強烈的反差魅力。

福田雄一再推話題作 4月29日全國上映

本片由福田雄一執導，高橋文哉、上戶彩、橫田真悠、戶塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐等人也名列演出陣容。官方同步公開展現ORDER壓倒性實力的特別影像，進一步拉高期待值。《坂本日常》真人版電影將於4月29日在日本全國上映。

