學姐染新髮色「飄混血女神味」美翻！　閉眼露「壁咚前羞顏」…男粉瘋狂

記者田暐瑋／綜合報導

「學姐」黃瀞瑩因為《木曜4超玩》的「一日系列」人氣爆表，所到之處都是媒體焦點，在協助柯文哲打完台北市長選舉一戰後，向來維持清純黑髮的她也換了新造型，把頭髮染成霧灰色，整個人飄出混血味，她在為髮廊拍攝成果照時，雙眼微閉再配上水嫩嫩的嘴唇，讓一票男網友為之瘋狂。

學姐新年換了個新造型，過去她都是頂著一頭俐落黑短髮，也不做任何造型，是標準的清湯掛麵，這次她把髮色染成帶霧感的灰色，還做了一點挑染，營造一種「天生金棕髮的人自然生成的髮色」，整個人不只看起來輕盈活潑許多，也多了一份混血感。

▲學姐新髮色。（圖／翻攝自Kairos Hair Salon）



而學姐替髮廊拍攝的成果照中，只見她睜著大眼睛看著鏡頭，露出甜甜微笑，另一張則是閉上眼睛，但目光全集中在她水潤Q彈的雙唇上，像是要被壁咚前一秒露出的表情，讓不少男粉絲有談戀愛的感覺。

▲學姐新髮色。（圖／翻攝自Kairos Hair Salon）

東森劇場《悶鍋出任務》以「解悶！救台灣！」為最高指導原則，集模仿、Talk show、喜劇於一鍋，演繹台灣每年令全民悶爆的人物、事件。在很悶的2018年，「柯P」幕僚黃瀞瑩成為家喻戶曉的國民學姐，九孔大喊：「好羨慕邰哥可以和那麼漂亮的學姐一起拍影片！」納豆也笑稱希望學姐可以參與舞台劇演出。製作人郭子乾為了舞台劇宣傳模仿柯P時，特地邀來學姐本尊推薦《悶鍋出任務》，讓粉絲們直呼「又戀愛了，謝謝市長！」

▲「學姐」黃瀞瑩原本是黑髮。（圖／記者季相儒攝）