嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，由於夫妻倆人緣好，婚禮現場眾星雲集。而身為雙方好友的嘻小瓜，日前也現身參加，並拍了一段假哭心疼6600元紅包的搞笑影片，沒想到卻被網友酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜29日做出回應，也曝光私訊Lulu的截圖。

▲嘻小瓜參加陳漢典、Lulu婚禮。（圖／記者周辰亘攝、翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜無奈表示，自己在出發前特地查了AI建議，得知該飯店個人最高行情約3600元後，便決定包出6600元。面對質疑，他大方直言：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」坦承自己參與婚禮經驗不多，到了現場也不可能八卦地去問其他藝人包多少，根本不知道可以包到破萬。

▲嘻小瓜回應被說紅包包太少。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

針對「藝人應該包多少」的評論，嘻小瓜語帶心酸地反駁，表示自己沒有經紀公司，每天都在家等待工作，自認是「演藝圈的打工仔」，「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」他不滿原本好笑的影片重點被放錯，強調自己並非貪小便宜，只是對禮儀規範不熟悉。為了不讓新人誤會，嘻小瓜事後也主動私訊Lulu解釋，坦言自己很少參加婚禮，若費用不適合「願意再包」。

▲嘻小瓜曝光私訊Lulu的內容。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）