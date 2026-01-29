ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
小煜恢單首露面
「更強霸王寒流」北台灣將探0℃
DK還原老婆驗出腫塊始末
嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

記者蔡宜芳／綜合報導

陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，由於夫妻倆人緣好，婚禮現場眾星雲集。而身為雙方好友的嘻小瓜，日前也現身參加，並拍了一段假哭心疼6600元紅包的搞笑影片，沒想到卻被網友酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜29日做出回應，也曝光私訊Lulu的截圖。

▲▼嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊。（圖／記者周辰亘攝、翻攝自嘻小瓜IG）

▲嘻小瓜參加陳漢典、Lulu婚禮。（圖／記者周辰亘攝、翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜無奈表示，自己在出發前特地查了AI建議，得知該飯店個人最高行情約3600元後，便決定包出6600元。面對質疑，他大方直言：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」坦承自己參與婚禮經驗不多，到了現場也不可能八卦地去問其他藝人包多少，根本不知道可以包到破萬。

▲▼嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜回應被說紅包包太少。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

針對「藝人應該包多少」的評論，嘻小瓜語帶心酸地反駁，表示自己沒有經紀公司，每天都在家等待工作，自認是「演藝圈的打工仔」，「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」他不滿原本好笑的影片重點被放錯，強調自己並非貪小便宜，只是對禮儀規範不熟悉。為了不讓新人誤會，嘻小瓜事後也主動私訊Lulu解釋，坦言自己很少參加婚禮，若費用不適合「願意再包」。

▲▼嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜曝光私訊Lulu的內容。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

嘻小瓜陳漢典LuLu

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

6小時前

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

1小時前

國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

5小時前

《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

3小時前

張惠妹小編竟是超大咖歌王！　台東跨年後消失太久看不下去：我拿下了

5小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

14小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

7小時前

93萬韓籍YTR在台買房曝原因！　嘆裝潢費「比韓國貴2倍」：貸好貸滿

4小時前

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

9小時前

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

1小時前

寶兒爆「追星SJ進貴賓室」惹火韓方遭解約！　她親上火線回應

9小時前

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

2小時前

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

曾沛慈尾牙唱一半慘摔

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

