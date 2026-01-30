ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

小煜恢單首露面
「更強霸王寒流」北台灣將探0℃
DK還原老婆驗出腫塊始末
Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

記者張筱涵／綜合報導

女子團體After School出身的歌手兼演員Lizzy，近日透過社群平台直播，吐露長期累積的心理壓力與情緒困境，一度爆哭不已，相關發言在網路上引發關注與擔憂。

外送稿用 ▲▼lizzy。（圖／翻攝自韓網）

▲LIZZY直播爆哭。（圖／翻攝自韓網）

Lizzy於28日進行直播時談到身為藝人的心境，直言「演藝人員是一個所有事情都會被攤在陽光下的職業」，並表示若有人詢問是否要從事公開活動，自己會想勸對方再三考慮，「尤其是女偶像，真的覺得難度很高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也坦承，雖然不後悔選擇演藝這條路，但對過去部分行為感到強烈自責：「選擇這份工作本身不後悔，但對自己的行為常常責怪自己。」她進一步透露，因憂鬱情緒過於嚴重，曾在其他平台提及「生死相關的話題」，導致帳號遭到停權，「所以才會到這裡來開直播」。

直播中落淚傾訴　坦言「活著真的很辛苦」

直播過程中，Lizzy一度哽咽表示：「大家都會說這麼好的世界，為什麼要死？但對我來說，活著真的太辛苦了。我都已經這麼痛苦了，世界好不好又有什麼意義？」相關言論讓不少觀眾感到心疼。

她也對直播中出現的外貌、整形相關提問及惡意留言顯得相當敏感，並親自澄清過去因醫療事故而不得不進行修復手術，強調並非刻意整形。

反過來安慰粉絲　「謝謝你今天撐過來了」

儘管情緒低落，Lizzy在直播尾聲仍反過來安慰觀眾，表示：「就算覺得很辛苦，也可以不用假裝沒事。今天能撐過來，我只能對你們說謝謝。」隨後疑似有熟人加入對話，直播便告一段落。

不少粉絲在留言區湧入鼓勵與支持的聲音，紛紛表示「你不是一個人」、「現在停下來休息也沒關係」。

出道歷程與近況

Lizzy於2010年以After School成員身分出道，後續以小分隊Orange Caramel活動，推出〈魔法少女〉、〈上海之戀〉、〈Catallena〉等多首高人氣作品，也曾跨足戲劇領域。她於 2021 年因酒駕事故被判處罰金，之後演藝活動相對低調。

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」冤喊：不夠願再補

10小時前

沈玉琳抗癌近照曝光！　挺過4療程「身形變了」曝復工計畫

16小時前

八點檔林志玲脫了！當「人體模特兒」好身材被看光　李運慶目睹羞笑

19小時前

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

23小時前

羅PD新節目「再用老班底」　韓網反應兩極：沒李瑞鎮，誰負責搞笑

17小時前

DK還原老婆驗出腫塊始末　「岳母才確診乳癌」她2年沒檢查警覺

11小時前

謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

10小時前

國光女神抗癌半年認「收入少5倍」　嘆：感覺不是從前的自己

14小時前

《天生一對》女星痛失9月胎！　手術後遺症害「子宮破裂」：差點沒命

12小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

1/28 13:55

男星病毒感染「左半邊臉無力麻痺」　嘴歪眼斜自拍照曝光

12小時前

張惠妹小編竟是超大咖歌王！　台東跨年後消失太久看不下去：我拿下了

14小時前

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

曾沛慈尾牙唱一半慘摔

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

高群70歲健檢僅1紅字　「一周行房3次」：老婆沒跑靠實力

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

「PokéPark KANTO(寶可樂園:關都)」日本2/5開幕「遊行搶先看」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

