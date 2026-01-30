Lizzy直播痛哭！淚訴「活著真的太辛苦」　談論生死話題遭封鎖

記者張筱涵／綜合報導

女子團體After School出身的歌手兼演員Lizzy，近日透過社群平台直播，吐露長期累積的心理壓力與情緒困境，一度爆哭不已，相關發言在網路上引發關注與擔憂。

▲LIZZY直播爆哭。（圖／翻攝自韓網）



Lizzy於28日進行直播時談到身為藝人的心境，直言「演藝人員是一個所有事情都會被攤在陽光下的職業」，並表示若有人詢問是否要從事公開活動，自己會想勸對方再三考慮，「尤其是女偶像，真的覺得難度很高」。

她也坦承，雖然不後悔選擇演藝這條路，但對過去部分行為感到強烈自責：「選擇這份工作本身不後悔，但對自己的行為常常責怪自己。」她進一步透露，因憂鬱情緒過於嚴重，曾在其他平台提及「生死相關的話題」，導致帳號遭到停權，「所以才會到這裡來開直播」。

直播中落淚傾訴 坦言「活著真的很辛苦」

直播過程中，Lizzy一度哽咽表示：「大家都會說這麼好的世界，為什麼要死？但對我來說，活著真的太辛苦了。我都已經這麼痛苦了，世界好不好又有什麼意義？」相關言論讓不少觀眾感到心疼。

她也對直播中出現的外貌、整形相關提問及惡意留言顯得相當敏感，並親自澄清過去因醫療事故而不得不進行修復手術，強調並非刻意整形。

反過來安慰粉絲 「謝謝你今天撐過來了」

儘管情緒低落，Lizzy在直播尾聲仍反過來安慰觀眾，表示：「就算覺得很辛苦，也可以不用假裝沒事。今天能撐過來，我只能對你們說謝謝。」隨後疑似有熟人加入對話，直播便告一段落。

不少粉絲在留言區湧入鼓勵與支持的聲音，紛紛表示「你不是一個人」、「現在停下來休息也沒關係」。

出道歷程與近況

Lizzy於2010年以After School成員身分出道，後續以小分隊Orange Caramel活動，推出〈魔法少女〉、〈上海之戀〉、〈Catallena〉等多首高人氣作品，也曾跨足戲劇領域。她於 2021 年因酒駕事故被判處罰金，之後演藝活動相對低調。