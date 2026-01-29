謝京穎懷雙胞胎曝「家中愛貓超有靈性」　親吐孕期生活

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，去年底驚喜宣布懷孕，事後也透露懷雙胞胎，且性別是女生，平時會透過社群記錄生活的她，今（29）日也發文分享懷孕後的真實生活。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎在文中附上兩張「難得美美的打扮出門工作」的自拍照，氣色極佳的她看起來狀態相當不錯。不過，最讓她感到窩心的，是收工回家後毛小孩們熱烈的迎接儀式，她透露才剛進門，「兩個小喵寶貝立刻撲上來不停喵喵叫」，彷彿在撒嬌抱怨媽媽出門太久。

更有趣的是，謝京穎發現自從懷孕後，家裡的貓哥哥似乎感知到她身體的變化，變得異常黏人且充滿保護慾，現在「每天一定要陪我洗澡」，甚至連她上廁所時都必須緊緊跟隨，嚴格執行「不能關門」的規定，一旦關上門就會立刻「喵喵叫+抓門」，讓她覺得很可愛。

▲謝京穎曝孕後生活。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

這兩隻貓咪不同卻同樣暖心的轉變，讓謝京穎忍不住感嘆「貓貓真的超有靈性」。謝京穎認為，這些毛孩們的反應，就像是「他們似乎跟我一樣期待著」家中新成員的誕生，讓她倍感溫馨。隨著肚子一天天大起來，她也開始在腦海中想像未來的生活畫面，「她們和喵寶貝們相處在一起的模樣，才光想我就覺得好療癒呀。」