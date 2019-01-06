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阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

記者盧薇淩／台北報導

天團五月天「人生無限公司」5日在台中舉行倒數第2場，來到點歌橋段，台下有位女歌迷舉牌「代客洗衣」，延續前幾場的洗衣機梗，馬上吸引到冠佑注意。不過她一連點播《八月愛人》及《虛弱》2首歌，都被五月天打槍，她接著幽默舉牌「退我$3880，開玩笑der.」阿信看到後，叫她站到舞台前，叫她等接駁車回家，讓歌迷緊張的眼眶泛淚，連怪獸都笑說：「她看起來尷尬了。」五月天也自嘲怎麼如此「霸凌」歌迷。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲五月天在台中舉行演唱會。（圖／相信音樂提供）

該位女歌迷點唱《八月愛人》，是未收錄在專輯的作品，更從來沒有在公開場合唱過，連兩首都被五月天打槍，該女歌迷搞笑說要退費，阿信聽了笑說：「來，到紅龍區，待會我們接駁車就會來接你，送到烏日高鐵站，送到台北車站東三門，3880就退給你，送你回家！」他講完後，女歌迷似乎被嚇到突然泛淚，怪獸察覺到她的尷尬，阿信則繼續逗她：「不要離開，我們找不到你的話，3880冠佑會拿走。」

阿信接著搞笑說，「我們五個人怎麼在台上集體霸凌歌迷！」最後走到舞台中央繼續說，「其實我覺得很多事情，立意都是非常良好，五月天辦這個演唱會希望準備最周全的內容，讓演唱會成為第九藝術，但到後來，大家都要聽沒準備的。」瑪莎也說：「這幾場演唱會下來，我真的體會到一件事情，人性本惡！」笑翻全場，接著繼續接受其他粉絲點唱，唱完點播歌曲後，他說：「你們一定猜不到我接下來要幹嘛。剛剛那個開洗衣店的！」接著獻唱《洗衣機》送給該位女粉絲。

▲▼五月天,羅志祥。（圖／相信音樂提供）

▲五月天自嘲集體霸凌歌迷。（圖／相信音樂提供）

倒數第二場台中演唱會，話裡盡是不捨，瑪莎說：「話說可以這樣跟大家打招呼的機會也剩沒幾次了，今天是倒數第2次，石頭說不要感傷，那我們就不要感傷。今天是演唱會倒數第2場，今天買到票的人，一定心裡想著說，我想看最後一場，我按錯日期買到今天，或是有想看第一場的，也買錯買到今天。」

石頭：「還有想買跨年的。」 瑪莎：「對，沒有買到，只剩這場可以買。」全場噴笑，結果怪獸為此場演唱會下了最好的註解，認為這場才是「最特別的」，「有多少人就是那樣也不行、這樣也不行，最後卻走在一起了，這是緣分好嗎？」現場的五迷靠著緣分牽連，走到了倒數第二場，五月天也在雨中唱著歌，為這場演唱會畫下句點。

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關鍵字

五月天, 冠佑, 石頭, 瑪莎, 怪獸, 阿信

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