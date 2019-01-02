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英國史上最大宗竊盜案！犯人竟是「超過500歲老頭」

記者林映妤／台北報導

電影《盜王之王》改編自英國史上最大宗、2015年哈頓花園保險庫盜竊案，由擅長真人真事題材的《愛的萬物論》導演詹姆士馬許執導，資深影帝米高肯恩領軍，集結吉姆布洛班特、湯姆寇特內、麥可坎邦等全金獎級堅強卡司，一幫「竊盜老人」年齡加起來超過500歲！

《盜王之王》演員陣容堪稱英國傳奇巨星大集合，兩屆奧斯卡最佳男配角米高肯恩的豐功偉業不用多說；吉姆布洛班特也是奧斯卡最佳男配角、金球獎、英國電影學院獎得主；兩度提名奧斯卡的湯姆寇特內更是柏林與威尼斯雙料影帝。

▲▼《盜王之王》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《盜王之王》集結一群加起來超過500歲的老頭。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《盜王之王》。（圖／車庫娛樂提供）

在《哈利波特》系列飾演鄧不利多校長的麥可坎邦，是曾提名金球獎的愛爾蘭實力派演員；演出過《神鬼無間》、《挪亞方舟》等片的雷溫斯頓，也曾兩度獲得英國電影學院獎提名。電影基本上能集結這些卡司，已經如同片中的竊盜案一般，像是一項不可能的任務。

《盜王之王》去年在英國上映，第3週票房只微幅下滑0.4%，名次甚至還不降反升，總票房突破2.3億新台幣。除了票房表現亮眼，《盜王之王》在英國三大權威媒體泰晤士報、每日電訊報、帝國雜誌都獲得好評，認為電影沒有陳腔濫調，這群7、80歲的老頭滔滔不絕的垃圾話，更讓觀眾席笑聲從不間斷。電影1月4日上映。

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