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嗆超級英雄太歡樂？《閃靈悍將》22年後重啟！「黑暗、醜陋的2小時」

▲▼《閃靈悍將》即將重啟電影。（圖／翻攝自網路）

▲《閃靈悍將》即將重啟電影。（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

映像漫畫（Image Comics）出版的《閃靈悍將》（Spawn）1997年曾改編成同名電影，由武術男星麥克傑懷特（Michael Jai White）主演，亦是首位非裔美國人飾演超級英雄，當年電影在全球進帳8780萬美金票房。《閃靈悍將》近年宣布重啟，原著作者陶德麥法蘭（Todd McFarlane）也透露電影風格走向。

陶德麥法蘭受訪時透露重啟版《閃靈悍將》會是「充滿黑暗、醜陋的2個小時，沒有任何趣味和歡樂。」與近年來市面上所有超級英雄電影形成了強烈的對比。

儘管1997版《閃靈悍將》票房失利，陶德麥法蘭仍花了10年籌備新版，即使現今已是超級英雄片的黃金時代，仍沒有電影公司願意放行製作這部黑暗到毫無悔意、更加暴力的硬核R級（Hard R）電影。

直到2017年夏天，製作過《靈動：鬼影實錄》、《陰兒房》、《分裂》、《逃出絕命鎮》等經典驚悚片的布倫屋（Blumhouse Productions）終於願意接手，以低成本預算重啟《閃靈悍將》，並由陶德麥法蘭擔任編劇、導演，2018年才決定由奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）主演。

▲傑米福克斯被指控用GG打臉別人。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑米福克斯將主演《閃靈悍將》。（圖／達志影像／美聯社）

陶德麥法蘭近日接受《Nerdist》訪問，便表示重啟版《閃靈悍將》絕對不是歡樂英雄片，強調電影非常黑暗、沉重、嚴肅，「本質上會有很多超自然、恐怖的元素，裡面沒有太多有趣的東西。不過這對大部分的觀眾來說好像會有奇怪的障礙，畢竟他們已經對超級英雄、復仇者聯盟等習以為常。」

《閃靈悍將》描述美國海軍陸戰隊員艾爾西蒙斯被同伴背叛殺害，他去了地獄後，獲得出售靈魂的協議，讓他能以腐爛、醜陋的軀體重返人間，但也必須剝奪他的記憶。西蒙斯重回人間時，時間已經是他去世5年後，他的妻子萬達已經展開新生活，並與他最好的朋友結婚。電影充滿黑暗、悲慘元素。

不過《閃靈悍將》重啟版，陶德麥法蘭表示不會再重述艾爾西蒙斯的故事，而是專注於演變角色。電影2019年夏天開拍。

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閃靈悍將, 傑米福克斯

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