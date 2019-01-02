《邊境奇譚》性愛時「硬棒發芽」　觀眾驚嚇冒陰影：我到底看了啥！

記者林映妤／台北報導

瑞典奇片《邊境奇譚》號稱「絕對不能被暴雷」、「預告只是正片3%的震撼」，其實電影正以一場「發芽式性愛」震撼影壇，這超越「迴紋針式性愛」的全新體位，無不使坎城首映的觀眾驚呆、哀號、倒抽一口氣！

《邊境奇譚》中，擁有超特異能力，能夠嗅出「人類情緒」的海關檢查員提娜，意外邂逅與她同樣古怪的男主角，兩人初見面即雷勾動地火在森林激情野戰，劇情不只超展開，性愛過程充滿野吼般呻吟聲，只見兩人即將達到高潮時，突然發展出硬棒「發芽」的超驚奇畫面。

▲▼《邊境奇譚》男女主角一見面就天雷勾動地火，在森林激情野戰。（圖／傳影互動提供）

前所未見的「發芽體位」絕對顛覆每個人想像的極限，超越「迴紋針式性愛」的尺度，榮登影史最有梗的性愛鏡頭！不少觀眾散場後仍餘悸猶存，於場外不斷討論：「我剛剛到底看了什麼！」直到有網友點出關鍵字「發芽式」獲得影迷狂讚大呼：「這個體位終於能用文字表達了！」、「真的要看過片的人才能秒懂！」力推一定要進戲院親眼見證。

「發芽式性愛」體位讓全球觀眾又哭又叫，忍不住一直往椅子裡瑟縮，對於造成觀眾陰影和創傷，導演阿里阿巴斯輕鬆表示：「我覺得就整部電影的情節設定來說，那場戲非常合理，如果這兩個人在沙發上拿著威士忌做愛才怪！」

▲《邊境奇譚》導演阿里阿巴斯。（圖／傳影互動提供）

阿里阿巴斯也大談個人拍攝理念：「所有性愛一定都隱藏著獸性衝動…我想要創造出親密且具詩意的畫面，並從中加強人與人之間的那股『獸性衝動』，把那份強烈感推向極致表現在電影中！」

《邊境奇譚》的男女主角擁有人獸難辨的外貌，可以「聞出人們內心醜陋秘密」的能力更增加角色的神秘性，兩人於森林中半裸野戰的發芽式體位還只是電影的第一個轉折而已，隨著故事難以預測的發展，兩人還會捲入人口販子的恐怖陰謀，女主角該如何脫身自保成了全片最大的懸念！電影1月4日上映。