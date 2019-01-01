《沙贊！》又揭密一個彩蛋！與水行俠「驚人連結」

記者林映妤／綜合報導

DC超級英雄片《沙贊！》又被外媒發現疑似藏有《水行俠》的彩蛋了！《沙贊！》再釋出一張片中畫面，只見沙贊拿起小魚缸，身邊正是好友Freddy Freeman，2人似乎正在測試變身成超級英雄後，沙贊會不會像水行俠一樣擁有和水底世界生物溝通的能力？

▲《沙贊！》藏有《水行俠》彩蛋。（圖／《沙贊！》、《水行俠》劇照）

《沙贊！》故事描述名叫Billy Batson的男孩，從神秘巫師那裡獲得特殊能力，只要大喊「沙贊」就會變成超級英雄，大人外表卻保有孩子的性格，擁有超能力的他也將挺身而出對抗惡勢力。

然而變身成沙贊後，Billy並不知道自己會擁有什麼超級能力，於是便和好友Freddy不停「自我實驗」，其中一幕應該就是向《水行俠》幽默致敬，看自己是否也能和水行俠一樣與魚溝通。

▲沙贊盯著魚缸測試自己是否能和魚溝通。（圖／翻攝自推特／DC Films United）

其實《沙贊！》彩蛋相當多，日前釋出預告時，片中沙贊在滑板用的U型跑道上往天空衝刺，最後摔個狗吃屎，眼尖的網友發現右邊的水泥上的塗鴉寫著「Arion」。「Arion」即是DC漫畫裡的神話角色，為不死的亞特蘭提斯人，是名巫師，在亞特蘭提斯沉到海底前曾統治該國，該角色首次現身於1980年代推出的《Warlord》第55期，消失5年後，於2017年的DC漫畫《Blue Beetle》再次現身，也讓外界相當好奇未來DC電影宇宙是否會加入該角色。

▲《沙贊！》預告出現「Arion」。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

預告裡也可以看到蝙蝠俠的飛鏢、印有神力女超人標誌的衣服，還有一張報紙寫著超人的新聞。對此，導演大衛·F·桑德柏格（David F. Sandberg）也在IG分享更完整的照片，只見《星球日報》上斗大的標題寫著「SUPERMAN IS BACK」，也描述《蝙蝠俠對超人：正義曙光》和《正義聯盟》的故事背景。

《沙贊！》預計4月5日於北美上映。

▼《沙贊！》之前公布的彩蛋。（圖／翻攝自David F. Sandberg IG／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）