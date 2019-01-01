ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《沙贊！》又揭密一個彩蛋！與水行俠「驚人連結」

記者林映妤／綜合報導

DC超級英雄片《沙贊！》又被外媒發現疑似藏有《水行俠》的彩蛋了！《沙贊！》再釋出一張片中畫面，只見沙贊拿起小魚缸，身邊正是好友Freddy Freeman，2人似乎正在測試變身成超級英雄後，沙贊會不會像水行俠一樣擁有和水底世界生物溝通的能力？

《沙贊》、《水行俠》。（圖／《沙贊》、《水行俠》劇照）

▲《沙贊！》藏有《水行俠》彩蛋。（圖／《沙贊！》、《水行俠》劇照）

《沙贊！》故事描述名叫Billy Batson的男孩，從神秘巫師那裡獲得特殊能力，只要大喊「沙贊」就會變成超級英雄，大人外表卻保有孩子的性格，擁有超能力的他也將挺身而出對抗惡勢力。

然而變身成沙贊後，Billy並不知道自己會擁有什麼超級能力，於是便和好友Freddy不停「自我實驗」，其中一幕應該就是向《水行俠》幽默致敬，看自己是否也能和水行俠一樣與魚溝通。

▲▼《沙贊！》藏有《水行俠》彩蛋。（圖／翻攝自推特／DC Films United）

▲沙贊盯著魚缸測試自己是否能和魚溝通。（圖／翻攝自推特／DC Films United）

其實《沙贊！》彩蛋相當多，日前釋出預告時，片中沙贊在滑板用的U型跑道上往天空衝刺，最後摔個狗吃屎，眼尖的網友發現右邊的水泥上的塗鴉寫著「Arion」。「Arion」即是DC漫畫裡的神話角色，為不死的亞特蘭提斯人，是名巫師，在亞特蘭提斯沉到海底前曾統治該國，該角色首次現身於1980年代推出的《Warlord》第55期，消失5年後，於2017年的DC漫畫《Blue Beetle》再次現身，也讓外界相當好奇未來DC電影宇宙是否會加入該角色。

《沙贊》。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《沙贊！》預告出現「Arion」。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

預告裡也可以看到蝙蝠俠的飛鏢、印有神力女超人標誌的衣服，還有一張報紙寫著超人的新聞。對此，導演大衛·F·桑德柏格（David F. Sandberg）也在IG分享更完整的照片，只見《星球日報》上斗大的標題寫著「SUPERMAN IS BACK」，也描述《蝙蝠俠對超人：正義曙光》和《正義聯盟》的故事背景。

《沙贊！》預計4月5日於北美上映。

▼《沙贊！》之前公布的彩蛋。（圖／翻攝自David F. Sandberg IG／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《沙贊》。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《沙贊》。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《沙贊》。（圖／翻攝自David F. Sandberg IG）

《沙贊》。（圖／翻攝自David F. Sandberg IG）

《沙贊》。（圖／翻攝自David F. Sandberg IG）

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

推薦閱讀

大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第5

好友、女友、妹妹慘死　基努李維：與家人相伴，別無所求

胡迪女友《玩具總動員4》外型大轉變　網：這不是牧羊女！

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

影迷震驚：這同一人？女星暴肥18kg全臉毀容：我非常沮喪

影后海邊「牽鳥」裸奔　三點全露超狂！觀眾嗨了：不能錯過的彩蛋

薩諾斯是「反社會」還是「精神病態」？Netflix惹怒《復聯》粉

17歲男版瑪麗蓮夢露　犯下11起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫

《復仇者聯盟4：Endgame》台灣片名曝光！網反推：翻成2個字更好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！　公園緊牽手「約會鐵證」曝光

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

孫安佐超強潛能又+1！　「靠H漫收服獄友」PTT蓋2千樓讚爆：超有天份

撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

沙贊！, 水行俠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！
  2. 男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！
  3. 爽吃回頭草！周孝安復合小模帶回家　又與周曉涵搞曖昧
  4. 退團回鄉下嫁帥老公！　23歲女偶像宣布懷孕曬「5月孕肚」
  5. Wanna One合約到期第一天　朴志訓「個人官咖開通」秒飆3萬粉
  6. 王力宏：別犯20年前的錯！公園開唱後「粉絲撿垃圾」變乾淨
  7. 陳妍希元旦曬照藏亮點！　網滑到「最後一張」被閃瞎
  8. 上萬網友請願：廢除D社！　鐵粉睡前笑「科科要爆誰」起床後崩潰
  9. 親姐2019年首曝！　「GD最新照片」過耳長髮、留鬍渣
  10. 五月天點歌難題「連4首卡關」　怪獸元旦放送：繼續點！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366