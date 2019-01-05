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《黑鏡：潘達斯奈基》多達250個片段！「90分鐘能看3小時」10種結局逼瘋演員

記者林映妤／台北報導

Netflix最新原創互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》驚艷全球影迷，大眾對電影電視的想像即將被顛覆，擁有「自己想要的電影結局」也不再只是夢想！4日Netflix釋出幕後花絮，原來幕後團隊花了整整5個多月時間拍攝多達250個片段，才完成了這部片長約90分鐘，卻可以看3小時，結局可能有5個、10個的互動式電影！

《黑鏡：潘達斯奈基》將電影結局交到觀眾手中，觀影者可以自行決定劇情轉捩點，甚至可反覆選擇測試，一步步發現劇情的巧妙安排。為了營造出不同選項下延伸出的多種觀影經驗，導演及其團隊花了5個月，絞盡腦汁、自我懷疑，就是為了創造出全新體驗。

▲▼Netflix互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／甲上提供）

▲Netflix互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》在觀看時底下有選項，讓觀眾拿回主導權。（圖／甲上提供）

《黑鏡：潘達斯奈基》創作者查理布魯克（Charlie Brooker）認為：「一般線性故事的電影，觀眾用遙控器打開電視之後，就沒有選擇權了，但是我們想要讓觀眾更有存在感！」但其實查理為了拍攝這部電影也經常把自己逼到角落，「整個製作過程就像是在腦中要解開魔術方塊，讓我不斷離開桌子在房間走來走去。」甚至還在第一天拍攝到一半時劇組一度停機開始質疑內容的問題。

互動式電影對於演員來說也耗費了相當大的心力，他們每天進到劇組時，必須清楚記得前一天的腳本、情緒和台詞內容，但卻要演出完全不同情境的情緒延續！

《移動迷宮》威爾普爾特（Will Poulter.）提到：「很多場景我們拍了很多次，相同的劇情也拍攝了許多不同角度，有時候我以為自己在演第三個版本，但是劇組卻說其實我們已經在拍第四個版本！」劇組有時也會邊拍邊潤稿，但當編劇修了一點點，其他部分也要跟著修，著實體會到劇中的「蝴蝶效應」！

▲▼Netflix互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／甲上提供）

▲▼《敦克爾克大行動》菲昂懷海德、《移動迷宮》威爾普爾特參與演出《黑鏡：潘達斯奈基》吃了不少苦頭。（圖／甲上提供）

▲▼Netflix互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／甲上提供）

《黑鏡：潘達斯奈基》描述一個年輕的電玩遊戲程式設計師史戴夫（菲昂懷海德　飾），因為著迷於母親的遺物一本互動式小說「潘達斯奈基」，讓他一心想要將書的概念開發成一個互動電玩遊戲。當他被一家著名的遊戲公司所網羅時，也遇到了他的遊戲之神科林（威爾普爾特　飾），接著故事就開始出現許多不同的走向。

在片中，不同的選項大至主角是否要殺人？小至他所聽的音樂或是吃什麼樣的早餐？都可以由觀眾自行做主，同時也因為看這部作品就像是電玩一樣有許多關卡，也因此現在網路上出現不同版本的攻略，但不想被暴雷的觀眾也需要小心服用。

▲▼Netflix互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》。（圖／甲上提供）

▲《黑鏡：潘達斯奈基》可讓觀眾體驗不同結局，有人一看就是3小時。（圖／甲上提供）

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黑鏡, 黑鏡：潘達斯奈基, Netflix

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