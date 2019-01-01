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謝謝你的魔法！小木偶、幻想曲…迪士尼動畫師Don Lusk 105歲逝世

▲▼迪士尼動畫師Don Lusk高齡105歲逝世。（圖／翻攝自Screen Rant／翻攝自IG／disneyarl）

▲迪士尼動畫師Don Lusk高齡105歲逝世。（圖／翻攝自Screen Rant）

記者林映妤／綜合報導

曾為許多迪士尼經典動畫《木偶奇遇記》、《白雪公主》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小鹿斑比》等擔任製作人的Don Lusk在美國時間2018年12月30日傳出過世消息，享嵩壽105歲。專門提供迪士尼動畫資訊的IG帳號在同一天發文悲痛證實死訊，「Don Lusk是公認迪士尼早期最後一位倖存的藝術家！」

Don Lusk的動畫生涯橫跨60幾年，他1933年被迪士尼聘用，近40年後，又為漢納巴伯拉動畫（Hanna-Barbera）效力23年，許多人認為他是早期迪士尼動畫師中，最後一位倖存的藝術家。

在迪士尼期間，Don Lusk參與了《白雪公主》、《小鹿斑比》、《木偶奇遇記》、《幻想曲》、《愛麗絲夢遊仙境》、《灰姑娘》、《南方之歌》、《彼得潘》、《小姐與流氓》、《睡美人》等片製作，尤其他製作出《木偶奇遇記》中小木偶爺爺所養的金魚Cleo，後又參與製作《幻想曲》，許多金魚栩栩如生的畫面以及水中動畫做得細膩精緻，為人所驚嘆。

▲▼迪士尼動畫師Don Lusk高齡105歲逝世。（圖／翻攝自Screen Rant／翻攝自IG／disneyarl）

▲Don Lusk為許多人的童年帶來美好。（圖／翻攝自IG／disneyarl）

除此外Don Lusk也參與了史努比動畫電影《What a Nightmare, Charlie Brown!》、《You're a Good Sport, Charlie Brown.》後期更擔任《地球超人》動畫導演，還製作超過100集的《藍色小精靈》，是動畫界相當偉大的創作人、製作人。

Don Lusk逝世消息傳出後，許多從小收看迪士尼動畫的影迷們非常不捨：「多麼令人不可置信的人，世人會非常想念他！」、「謝謝你為我們帶來的魔法，請安息！」、「謝謝你將你的天賦分享給我們！」、「謝謝Don Lusk給予的一切，願你的紙張永遠那麼寬廣、鉛筆永遠如此鋒利。」

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