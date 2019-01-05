《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱

記者林映妤／綜合報導

第91屆奧斯卡在2018年12月公布了最佳視覺特效獎前10強，溫子仁（James Wan）執導的《水行俠》意外落榜，也代表了今年1月22日公布最後入圍的5名確定不會有這部豪華視效大作。對此溫子仁相當不滿，在網上開砲：「這真他媽是種恥辱！」掀起不少影迷討論。

先前溫子仁在臉書放上《水行俠》預告，該片視覺特效總監Kelvin McIlwain留言恭喜他，然而溫子仁卻替Kelvin McIlwain大抱不平，在對方留言下方開砲：「Kelvin，你和你的團隊都是這部電影的無名英雄，但你的視覺特效卻沒有獲得奧斯卡評審認同或欣賞，我們／你們的貢獻未受青睞，這根本對影壇是他媽的恥辱！」

▲▼《水行俠》溫子仁為了視效團隊開砲奧斯卡評審。（圖／華納兄弟影業提供／達志影像）

事實上溫子仁為了打造出《水行俠》磅礡完備的海底世界景觀耗時兩年，片中許多精彩的打鬥戲多採用一鏡到底甚至旋轉倒著拍攝，無論是陸地上或海底中的對決，從製作面到呈現，都相當空前，也無怪乎溫子仁替視效團隊未受奧斯卡重視感到不平。

其他進入奧斯卡前10強的最佳視覺特效電影，則有《蟻人與黃蜂女》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《黑豹》、《摯友維尼》、《登月先鋒》、《侏羅紀世界：殞落國度》、《愛‧滿人間》、《一級玩家》、《星際大戰外傳：韓索羅》、《馬克的異想世界》。