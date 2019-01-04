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終止60年演藝生涯！傳奇巨星「宣布息影」幾個月後：我後悔了

記者林映妤／台北報導

美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）曾在新片《老人與槍》首映會公開宣布該片是他近60年演員生涯的息影作，此話一出令鐵粉、媒體震撼，並意外引發一陣「致敬勞勃瑞福」風潮，不過幾個月後，勞勃瑞福就後悔了，直呼對其他演員感到抱歉：「如果我沒說出來，媒體焦點就能平衡地放在其他演員身上了。」

勞勃瑞福在首映會時公開宣布，《老人與槍》將是他的息影之作：「我從21歲開始演戲，到現在已經80歲了。將近60年的演員生涯，我想已經足夠。這部電影將會是我演員生涯的一個最好結尾。」

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福。（圖／采昌提供）

▲勞勃瑞福宣布《老人與槍》是他近60年演藝生涯息影作。（圖／采昌提供）

《老人與槍》將「紳士大盜」佛瑞斯特塔克（Forrest Tucker）的真人實事搬上大銀幕，佛瑞斯特15歲開始進出監獄，一生成功逃獄18次，並在70歲那年再度從聖昆丁州立監獄逃獄，甚至繼續犯下一連串讓人瞠目結舌的銀行搶案。

勞勃瑞福如此分析這個角色：「電影當中，銀行搶匪通常都是反派人物，他們總是做一些壞事。但這個故事最吸引我的地方，在於角色並非是刻板印象中的搶匪。他一生從來沒有開過槍，也沒有花過搶來的錢，他搶銀行只因為能從中感受快樂。他不斷被抓、然後不斷逃獄，但出獄後又繼續搶銀行，因為他很單純想一直做自己喜歡的事。我很能了解他的感受，我覺得這真是一個描寫搶匪有趣又獨特的視角。」

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福。（圖／采昌提供）

▲▼《老人與槍》將紳士大盜的傳奇故事搬上大銀幕。（圖／采昌提供）

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福。（圖／采昌提供）

因為是勞勃瑞福息影作，導演也安排了不少「隱藏版彩蛋」，不但完美總結這位傳奇巨星的輝煌演藝生涯，更讓眼尖影迷體驗在片中挖寶的快感。

像是回朔主人翁年輕時逃獄的情景，畫面就引用勞勃瑞福在《凱德警長》（The Chase）中的逃獄畫面。此外，電影也出現勞勃瑞福主演經典電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《刺激》（The Sting）等片的經典元素，值得眼尖影迷一一挖掘。

《老人與槍》1月25日上映。

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