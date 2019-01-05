維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀」

▲孫尤安推出第二波主打歌。（圖／愛貝克思提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手孫尤安推出第二波新歌《自由》，封面戴全罩式墨鏡，被稱是「X戰警」出續集，成功引起注意，於是在MV中大方露出臉蛋示人！她近期蠟燭兩頭燒，被公司催歌，一邊宣傳、一邊寫歌，弄得她快爆炸，於是跨年前一天，隨興買了機票飛北京，小妮子此趟去只為創作，「換個城市、換個心情、讓心沈澱，激發靈感！」

有維吾爾族血統的孫尤安，亮麗動人，但她個性較害羞內向，把很多想說的話寫在歌曲中，新歌《自由》由她詞曲創作，探討在愛情世界裡，為追求心靈自由與空間，進而產生的矛盾與拉扯。她認為，一但失衡，愛情也就跟著碎裂了。「你知道有些情侶幾乎每個小時都要通電話、傳簡訊，甚至回到家要Facetime的？當然如果願意這麼做的人，那是他的自由，但如果不情願這麼做，那就變成了壓力。」

▲▼孫尤安分享自己的愛情觀。（圖／愛貝克思提供）

孫尤安的異國風情，有時讓人覺得高冷，但其實她是個單純少言的女生。她從朋友那聽到的愛情故事，讓她有感寫下《自由》，她覺得在彼此太過絕對的情況下，會讓關係緊繃，「在愛情裡想要追求的空間太多，對方一直妥協、退讓，到最後對方都失去了自我、不知道這段感情還存在的意義是什麼，感情也越來越不健康。」又自剖：「我是個需要空間的人，壓得太緊我絕對會跑走。」

《自由》這首歌，放在孫尤安自己身上也是很貼切的，也因為靈感來了，只花了三個小時就完成了，「就只是突然一個神來一筆，有時候寫歌可能一個月都寫不出一段滿意的旋律或是文字，有時候感覺突然來了，又可以一個小時內詞曲都能夠一次解決，可能我還是比較靠感覺的人。」