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洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

記者洪文／綜合報導

漫威電影宇宙當中，洛基一直被視為反派惡棍，直到《復仇者聯盟3》才變成壯烈犧牲的英雄。不過他在2012年電影《復仇者聯盟》首集（The Avengers）紐約之戰發動攻擊，並沒有讓人忘記，現在漫威證實他當時已受到薩諾斯控制，並不是每件事都出自他的意願，洗白6年來被黑的身分。

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▲▼薩諾斯《復仇者聯盟3》劇照。（圖／翻攝自好萊塢報導）

▲漫威證實洛基一直受到薩諾斯控制。（圖／《雷神索爾3》劇照、《復仇者聯盟3》劇照）

薩諾斯在《復仇者聯盟》首集交給洛基裝著心靈寶石的藍色奇塔瑞權杖，洛基後來在紐約之戰發動攻擊，用權杖控制鷹眼、艾瑞克博士等人，權杖的外殼保護罩直到《復仇者聯盟2：奧創紀元》遭反派奧創拆解，最後黃色的心靈寶石被鋼鐵人裝在幻視的額頭上。

漫威官方網站現已證實，洛基在《復仇者聯盟》首集受到心靈寶石的影響，導致他對紐約之戰發動攻擊。根據網站最新更新的洛基傳記當中寫著：「洛基第一次見到薩諾斯時，薩諾斯承諾洛基只要幫助找回空間寶石，就會把地球統治權送給洛基，並且送上可以對他人精神控制的權杖作為回報，洛基能夠影響他人，但他不知道權杖也影響著他，因此他更加仇恨索爾以及地球居民。」

▲▼洛基《復仇者聯盟》使用權杖控制鷹眼。（圖／翻攝自漫威官網）

▲洛基《復仇者聯盟》使用權杖控制鷹眼。（圖／翻攝自漫威官網）

隨後網友發現洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》已暗示了這個概念，他在死前向薩諾斯說：「我的記憶裡只有陰影，在你的陰影裡成長，我記得你將我扔下深淵，我曾經也應該是一個國王。」

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不過，洛基現在有機會洗掉《復仇者聯盟》首集所作的行為，從裡到外洗白。因片場照片流出的關係，《復仇者聯盟4：終局之戰》已確定復仇者聯盟成員將透過「時間旅行」回到紐約之戰。外媒《Comicbook》認為如果復仇者聯盟成員可以幫助洛基擺脫權杖的精神控制，或許洛基將會出現幫助復仇者聯盟成員的另一面。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於2019年4月26日北美上映。

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關鍵字

漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 洛基

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