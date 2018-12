薩諾斯是「反社會」還是「精神病態」？Netflix惹怒《復聯》粉

文/妮妮小宅女

英雄電影崛起,今年年初有《復聯3》,年末有《水行俠》。在被DC《水行俠》洗版的這段時間(樓歪一下,Jason Momoa真的好有魅力),漫威也沒閒著,前幾週釋出了《復聯4》新預告,讓不少影迷們開始大膽預測英雄們的下一步計畫和薩諾斯的動向。

明年電影就要上映了,為了讓影迷能快速將劇情連接,《復聯3》也在許多數位平台上線了,其中Netflix在電影描述中用「反社會(Sociopath)」形容薩諾斯,引起影迷的不滿。

▼「英雄們集結起來阻止星際反社會份子薩諾斯收齊完整的無限寶石,並毀滅宇宙的半數生命」





就是這一小段話造成了不小的討論風波,我們先來談談什麼是「反社會人格」。社會病態者(sociopath),俗稱反社會人格。無論是由於基因異常還是環境因素,這是現代心理學家所謂的反社會型人格障礙(Antisocial Personality Disorder),在《精神疾病診斷與統計手冊》(簡稱DSM)中屬於「對他人權益不尊重及侵犯的廣泛模式」,診斷要點是缺乏良心自責,習於欺騙,不符合社會一般規範。

我們都知道薩諾斯為了「拯救」這個宇宙而毀滅宇宙中半數的生命,網友們就在推特中討論了他這樣的行為到底是「反社會」還是「精神病態」。

「Netflix在《無限之戰》劇情描述中說薩諾斯是個反社會份子,那表示薩諾斯知道他做的是錯的,但還是堅持這麼做就因為他很頑固?他真的認為毀滅宇宙半數生命就是拯救宇宙的關鍵?」

The Netflix description for Infinity War describes Thanos as a sociopath. So does this mean that Thanos knows that what he's doing is wrong, but is doing it anyway because he's stubborn? Does he *truly* believe that wiping half of life from the universe is key to saving it? — 20-nineTYne (@tysynapse) 2018年12月26日

「這描述其實很正確,他可以選擇讓整個宇宙增加兩倍資源,或是創造出無限可循環的資源,但他卻決定殺死一半的生命,這就是教科書上標準的反社會。」

It's actually the perfect way to describe him. He could have doubled the resources in the universe, or created infinite renewable energy. Instead he killed off 50% of life. That's textbook sociopathy. — 1337us Kasady, Herald of the Deep State (@Ryn0ceros) 2018年12月26日

「對我來說這是一個精準度的問題。很顯然他是有良心跟同理心的,比起反社會,他是個更危險的反派:他沉迷於自己的力量,相信自己做的是正確的事。」

I'm not outraged, it's just a technical issue to me. He clearly has a conscience and empathy. He's a far more dangerous villain than a sociopath -- he's obsessed with his own power, and believes what he's doing is right. — Jean Valjameis (@JeanValjameis) 2018年12月26日

「你說的應該是精神病態(psychopathy),反社會者會感覺到同理心與後悔,但是會為了自己的目標忽略他們,心理病態者則缺乏同理心。在電影裡薩諾斯確實有表現出悔恨的徵兆,尤其牽涉到葛摩拉的時候。」

That's actually a psychopath. Sociopaths can feel empathy and regret but ignore it to achieve their goal. Psychopathy is the absence of, or impaired, empathy. During the movie, Thanos did exhibit signs of remorse. Especially when it came to Gamora. — mike (@Mikey_Vengenz) 2018年12月26日

「他是反社會者是因為他為了自己的目標毫無猶豫就犧牲葛摩拉,他或許哭了但她還是選擇殺了她。」

What makes him a sociopath is that he sacrificed Gamorra with no second thought to it to achieve his goal. He cried but he still killed her!!! — Narcisco Texidor 3rd (@Red0508Blaze) 2018年12月27日

「那就是我說的,他是個反社會者,他會哭,他表現出悔恨,人們會把反社會跟精神病態搞錯,精神病態是不會有後悔或同理心的。」

That's what I said. A sociopath is what he is. He cried. He showed remorse. People are confusing sociopathy with psychopathy. Psycopathy is the ABSENCE of remorse or empathy. — mike (@Mikey_Vengenz) 2018年12月27日

其實精神病態和反社會人格在行為上相似,但兩者並不是同義詞,被關押的罪犯中,診斷為反社會人格者的比例約為診斷為精神病態者的兩到三倍。要確切的判斷薩諾斯到底是反社會人格還是精神病態,除了電影的敘述之外還要有更多的行為來參考。

不知道是不是因為年紀漸長,看事情的角度和面向也變多了,以前看電影只有好看跟不好看這兩種選項,近年來看電影反而會從很多角度去看角色的心境和導演想傳達的意思。

像是黑豹中的「政治正確」和這篇提到的薩諾斯心理狀態,或許是有接收到一點導演想傳達的意思,讓電影不再只有娛樂性質,還多了更多教育意義和人性探討的層面。

