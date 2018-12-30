《復仇者聯盟4：Endgame》台灣片名曝光！網反推：翻成2個字更好

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟3：無限之戰》上映之後，《復仇者聯盟4》片名副標題半年來不斷受到討論，總算在12月7日隨著首支預告曝光「End Game」，可是台灣版中文預告卻沒有副標題，片商隨後在臉書向粉絲發問怎麼翻譯比較好，事隔近20天，總算曝光中文完整片名《復仇者聯盟4：終局之戰》。

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▲《復仇者聯盟4》中文副標題曝光。（圖／翻攝自Marvel臉書）



台灣Marvel臉書粉絲團29日晚間公布《復仇者聯盟4》原版海報贈獎活動，首次曝光中文完整片名《復仇者聯盟4：終局之戰》，網友立刻發現「終局之戰」跟大陸片名翻譯同步，「太偷懶了」、「好難聽又有大陸味」、「這次翻譯我覺得不行」、「《星際異攻隊》都熬過來了」、「太俗了」、「可不可以連署改呀？」

▲《復仇者聯盟4》中文副標題「ENDGAME」讓片商也很頭痛翻譯。（圖／翻攝自Marvel臉書）



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另一部分的網友喜歡《復仇者聯盟4：終局之戰》的翻譯片名，因為「End Game」沒有翻成過去常見的「最終章」、「終極之戰」、「最後戰役」、「完結篇」，偶爾換個名稱也不錯。另有網友認為「End Game」不一定要翻成「終局之戰」4個字，翻成「終局」2個字更好，「簡潔有力，又有震撼力」。