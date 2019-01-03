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按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光

記者田暐瑋／綜合報導

網路上有傳言「女生多按摩就會讓罩杯升級」，甚至有人還直接找另一半幫忙，不只增加情趣又可以讓胸部變大。日本節目為了驗證傳言，請來27歲的寫真女星實測，她的胸圍是81公分、D罩杯，照著專家教的按摩手法，在按了1萬次之後，胸部竟然出現驚人升級。

日本節目《ひたすら一万回》實測「按摩讓胸部變大」的傳言，實驗前替D罩杯女星安田七奈測量胸部數據，上胸圍是81公分、下胸圍是73.5公分，她按照著專家教的3種下乳按摩法，分別是「往外畫圈」、「往內畫圈」、「X型按摩」，往外畫圈是由胸部中心以畫圓方式按摩；往內畫圈則是大拇指從腋下出發、經過上胸，再從乳溝部分往下畫圓。

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

最後一種X型按摩則是要雙手交叉，從腋下把肉往內朝胸部集中，往內往外畫圈一組分別要做25下，X型一組是50下，安田七奈在做到2000下時，明顯感覺到肩膀變輕，6000下就發覺內衣變緊；之後專家再傳授2招，其一是從上手臂把肉往內推到胸部，其二則是按壓胸部內側的穴道，加速女性荷爾蒙分泌。

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

到了第12天，安田七奈終於完成了1萬次按摩，實測結果發現上胸圍變成82公分，下胸圍縮小成68.5公分，罩杯則是從D連升2個CUP變成F罩杯，驚人成長讓所有人驚訝不已，驗證了按摩的確有助於胸部變大，且無關年齡限制，專家也指出，除了可以讓胸部長大外，按摩也能幫助女性發現胸部有沒有異常。

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

▲按摩胸部會變大。（圖／翻攝自YouTube／Noircat63）

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