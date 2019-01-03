作家女王40歲生日宣布「懷5個月身孕」！　孕肚照曝光…四肢超細根本少女

記者田暐瑋／綜合報導

知名兩性作家「女王」（陳怡利）2014年和圈外男友Patrick在日本輕井澤完婚，2日她在直播中宣布懷孕喜訊，已經有了5個月的身孕，而剛好3日就是她的40歲生日，讓她相當開心也感動。

女王在直播中分享懷孕喜訊，預計在5月生產，是個金牛寶寶，提到懷孕前4個月因為肚子還不大，外表看不出來，但邁入第5個月真的有肚子了，她笑說擔心被別人以為變胖了，才趕快對外宣布喜訊，至於孕期間是否有不適？她直言寶寶像是來報恩的，完全沒有噁心或孕吐，讓她直呼：「好幸福喔～」

▲女王（圖／翻攝自女王臉書）



「女王」陳怡利當年結婚時，引起不小爭議，被其他部落客諷刺，「教人不嫁小開、不婚的兩性作家卻搶嫁小開。」引發許多網友熱烈討論。部落客「廣告小妹」也在臉書留言，直批女王一直以來都是一個商人，就是講著漂亮話，賣沒那麼美好的東西，太把兩性作家當回事的人，注定傷得比較深。

面對網友的批評，女王當時發文回擊，「我見過了形形色色的男人，要說他哪一點最吸引我，是誠懇有肩膀。我曾說過，最大的幸福是不擔心的幸福，交往至今從未有想看過他手機的念頭，能夠信任是多麼奢侈的幸福。他在我出新書時，一直陪伴著我，有一個支持自己的人，是莫大的幸福。」

▲女王（圖／翻攝自女王臉書）



福！」真情告白讓她聽了非常感動，「我欣賞他就是務實誠懇真心疼愛我，真心是金錢無法取代。我們會認真工作一起為未來努力。」女王更強調，網路上的小開是有心人的誤傳，新婚夫是在傳統產業擔任財務的工作的上班族。

