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男粉看她剪短崩潰大哭！　謝金燕實現承諾「跨年變回長髮」揪心：我一直記得

記者田暐瑋／綜合報導

「姐姐」謝金燕因為跨年沒有新歌唱，坦言有在掙扎是否還要繼續唱跨年，引起外界不小騷動。這次她在晚會上一連換了多套超辣服裝，還頂著黑人頭，接上紅色長辮子，展現霸氣風采，3日她透露其實這個造型全是為了一位男粉絲而設計，「我一直放心上………」貼心舉動讓人超級感動。

謝金燕3日在IG上傳跨年晚會的服裝照，除了超辣的蕾絲透視連身褲外，黑紅髮交錯的帥氣黑人頭更是讓人印象深刻，她透露有位弟弟粉絲因為喜歡自己的長髮，在得知她剪成短髮後崩潰大哭，讓她的心揪了一下，為了安慰粉絲，承諾下次演出會把長髮變回來。

▲謝金燕留長髮原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕跨年夜長髮造型。（圖／翻攝自謝金燕IG）

果然，謝金燕就在跨年夜上說到做到，「你看到了嗎？姐姐為你做了長髮造型，雖然它是紅色的.........」更承諾之後不再剪了，就怕再傷到粉絲的心，事後這位粉絲也現身驚喜回應：「姐姐是我嗎！！姐姐居然記得我！（喜極而泣）其實姐姐不管長髮短髮我都喜歡，謝謝姐姐！」

▲謝金燕留長髮原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕跨年夜長髮造型原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕留長髮原因。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕回應。（圖／翻攝自謝金燕IG）

謝金燕笑回：「忘不了你崩潰的表達....我記得.....一直放心上..................現在一切完美。」貼心舉動讓不少人相當感動，「姐姐暖暖的」、「大家公認的完美女神」、「說到做到的姐姐真的一百分」、「不管怎樣，只要是姐姐都愛」。

▲謝金燕跨年夜長髮造型。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕短髮。（圖／翻攝自謝金燕IG）

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